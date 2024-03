Kurtulmuş: "Afrika’nın uyanışına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Bictogo ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Afrika’da birçok ülkede büyükelçiliklerini genişlettiğini, yeni büyükelçilikler açtığını ve misyonlarını kuvvetlendirdiğini söyledi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Burada çok verimli bir toplantı, görüşme gerçekleştirdik. 2015 ve 2016 yılında her iki ülkenin devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle başlayan süreçte, Türkiye ve Fildişi Sahilleri arasında mükemmel bir ilişki seyretmektedir. Meclis Başkanları düzeyinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla ilk resmi ziyareti burada gerçekleştirmiş olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Türkiye olarak bildiğiniz gibi son yıllarda Afrika açılımını gerçekleştiriyoruz. Afrika’nın birçok ülkesinde büyükelçiliklerimizi genişlettik, yeni büyükelçilikler açtık, misyonlarımızı kuvvetlendirdik. Afrika’nın hemen her yerinde Türkiye olarak Afrikalı dostlarımızla, ‘Elinizi uzatın hep beraber ayağa kalkalım’ diyerek Afrika’nın uyanışına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.

Afrikalı dostlarımıza her alanda ‘kazan-kazan’ prensibi içinde iş birliğimizi artırıyoruz, projelerimizi geliştiriyoruz. Ayrıca Batı Afrika’nın her bakımdan önemli bir ülkesi olan Fildişi Sahilleri’yle ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek, hem ikili hem çok taraflı platformlarda bu ilişkileri geliştirmek için önemli bir gayret sarf ediyoruz. Her iki ülke de turizmde, ticarette, eğitimde yatırım alanlarında ortak iş birliği yapmaya hazırdır. Ümit ederim ki bu seyahatimiz iki ülke arasındaki ilişkinlere ciddi bir ivme kazandıracaktır.”

MEVKİDAŞI BICTOGO İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu öncesinde Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu öncesinde Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldik. İSİPAB Dönem Başkanlığı için tebrik ve desteklerimizi ilettiğimiz görüşmemizde, ülkelerimiz arasında mevcut ilişkilerimize, parlamenter boyutta sağlayabileceğimiz katkıları değerlendirdik” dedi.