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Seyir halindeki araba yandı

Mardin'de, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alıp yandı.

Seyir halindeki araba yandı mask
Seyir halindeki araba yandı
Seyir halindeki araba yandı
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Mardin'de, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alıp yandı. İtfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücünün, yangın söndürme tüpüyle müdahalesi ise cep telefonuna yansıdı.

İstasyon Mahallesi Artuklu-Kızıltepe kara yolunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Haşim Ayaz, idaresindeki 47 ADB 088 plakalı otomobille Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünden geçerken, aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, otomobili sağa çekip, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bu sırada alevler büyüyüp, tüm otomobili sardı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Öte yandan, sürücünün yangına müdahalesi ise cep telefonuna yansıdı.

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04 Mar 2024 - 15:30 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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