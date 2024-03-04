Deprem modellemesi platformu ne işe yarar?

Deprem modellemesi alanında Türk sigorta sektörü için yurt içinde geliştirilmiş ilk platform olan CATMOD, olası depremlerde meydana gelebilecek kayıplara ilişkin önemli bilgiler sağlıyor. Dünyada az sayıda yetkinlik merkezi tarafından sunulabilen depreme bağlı mali kayıp modellemesi, Türk Reasürans sermayedarlığında kurulan ve YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren T-Rupt tarafından geliştirilen CATMOD platformu kullanılarak gerçekleştiriliyor. T-Rupt ile Türkiye içerisinde geliştirilmiş bir modelin erişilebilir hale geldiğini vurgulayan T-Rupt Genel Müdürü Erdem Karabostan, “Biz en güncel yer bilimsel bulgular çerçevesinde derlenmiş ve sürekli güncellenen bir kaynak modeline sahibiz. Aynı zamanda ‘hasar görebilirlik’ adını verdiğimiz, yer hareketlerinin yapılara vereceği hasarı modellemekte kullandığımız fonksiyonlar Türkiye’nin inşaat konvansiyonları ve geçmiş depremlerde oluşmuş hasar dikkate alınmak suretiyle geliştirildi. CATMOD, bu nedenle en gerçeğe yakın sonuçları veren model olarak öne çıkıyor” dedi.

TSUNAMİLER VE DİĞER İKİNCİL TEHLİKELER DE MODELLENECEK

CATMOD ürünü deprem tehlikesi ve riski odağında geliştirilmiş olmakla birlikte, platformun ilerleyen günlerde farklı afetlerin modellemesi için de kullanıma uygun olacağını dile getiren Karabostan, “Şu anda, öncelikli afet tehlikemiz olan depreme odaklanmış durumdayız. Ancak ürün yol haritamızda, depreme bağlı oluşabilecek tsunamiler dahil ikincil tehlikeleri modelimize katmak yer alıyor. Öte yandan, ülkemiz iklim değişikliğinin de bir sonucu olarak son yıllarda sel kaynaklı hasara da giderek artan oranda maruz durumdadır. Modelimize sel tehlikesini ve riskini de eklemeyi hedefliyoruz. Teknoloji yol haritamızda ise makine öğrenmesi var. Belirsizliğin fazla, parametrelerin az ve verinin zengin olduğu bir alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Artık "günümüz teknolojisi" haline gelmiş olan makine öğrenmesinin kullanımı için çok doğru şartlara sahibiz ve bu alana yatırım yapacağız.” dedi. CATMOD’un mevcut modelinin olgunluk seviyesinin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Karabostan, “Bu platformun ülkemize özel veriler, modeller ve metotlar üzerinden gerçeğe en yakın sonuçları üretmesini hedefledik” diye konuştu.

“İTHALATÇISI OLDUĞUMUZ BİR HİZMETİN ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI OLDUK”

T-Rupt’ın stratejik yol haritasının net olduğunun altını çizen Karabostan, gelecek planları için “Sigorta sektörümüzle hali hazırda yoğun bir iş birliğimiz var. Şu anda yurt içi hedefimiz T-Rupt’ın katabileceği değeri sigortacılık dışındaki sektörlere de anlatmak ve risk yönetimi faaliyetlerine değer katmak. Diğer yandan T-Rupt hali hazırda hizmetlerini ihraç eden bir şirket. Faaliyetimizin birinci yılında ilk uluslararası proje angajmanımızı hayata geçirdik. Yurtdışı hedefimiz bu angajmanların sayısını artırmak. İthalatçısı olduğumuz bir hizmetin T-Rupt ile üreticisi olduk. Şimdi ihracatçısı haline de geliyoruz. T-Rupt olarak ülkemizin ve sektörümüzün gelişimini destekleyecek teknolojiler üzerine çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.