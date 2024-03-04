"Siyasetçiler toplum arasında ‘nefreti’ açığa çıkarıyor"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Cenevre kentinde düzenlenen İnsan Hakları Konseyi'nin 55’inci Oturumunda yaptığı konuşmada 2024’ün dünya genelinde seçimler için demokratik bir dönüm noktası olduğunu belitti. Türk konuşmasında, “Korku dünya genelinde toplumları parçalıyor, öfke ve nefreti serbest bırakıyor. Ayrıca, seçimleri zafer ganimeti olarak gören ‘kazanan her şeyi alır’ yaklaşımı da bu öfkeyi körüklüyor.

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının yaşadığı 60'tan fazla ülkede seçimlerin yapılacağı 2024 yılı, demokratik ilkeler açısından bir dönüm noktası olabilir. Güvenli ve tam katılımlı bir seçim süreci, yönetimin insanların insan haklarına hizmet etmesini sağlamanın anahtarıdır. Ancak demokrasi aynı zamanda her üç, dört ya da beş yılda bir yapılan tekil seçim anından daha geniştir” dedi.

“SİYASETÇİLER SEÇİMLERDE DESTEK TOPLAMAK İÇİN KASITLI OLARAK DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLÜYOR”

Volker Türk, dünya genelinde siyasetçilerin seçim dönemlerinde destek toplamak amacıyla kasıtlı olarak düşmanlığı alevlendirdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

“Dünyanın birçok yerinde politikacılar, özellikle seçim dönemlerinde destek toplamak için kasıtlı olarak düşmanlığı ve yabancı düşmanlığını alevlendiriyor. Kısa vadeli kişisel çıkar uğruna ortak çıkarı terk etme yönündeki bu pervasızca koşuşturmada, hepimizi birleştirebilecek temel insan hakları ilkelerini parçalıyorlar.

Seçimler bağlamında üretken yapay zekanın körüklediği yoğun dezenformasyon kampanyalarının ortaya çıkması ihtimalinden derin endişe duyuyorum. Üretken yapay zekanın sorumlu kullanımını sağlamak için sağlam düzenleyici çerçevelere ciddi bir ihtiyaç var ve Ofisim bunları geliştirmek için elinden geleni yapıyor.”