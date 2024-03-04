2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri

Marka dağılım tablosu Şubat:
Marka dağılım tablosu 2024 genel
Şubat ayında en çok satan otomobil modelleri
Renault Clio
Fiat Egea Sedan
Toyota Corolla
Renault Megane
Fiat Egea Cross
Citroen C4X
Chery Tiggo 8 Pro
Dacia Sandero Stepway
Skoda Octavia
Opel Mokka
En çok tercih edilen otomobil segmenti
A segmenti : Hyundai i10, Kia Picanto
B segmenti :Renault Clio, Peugeot 208 , Hyundai i20
C segmenti : Ford Focus, Fiat Egea
D segmenti :Volkswagen Passat, Volvo S60
E segmenti : Maserati Ghibly, Porsche Taycan
F segmenti : Audi A8, BMW i8
Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor.
2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,6 oranında arttı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu. Pazarın %88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85.263 adetle %58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle %30,2 pay aldı. Benzinli otomobil satışları 97.861 adetle %66,9 pay, Hibrit otomobil satışları 21.594 adetle %14,8 pay, Dizel otomobil satışları 15.910 adetle %10,9pay, Elektrikli otomobil satışları 9.772 adetle %6,7 pay ve
LPG’li otomobil satışları 1.181 adetle %0,8 pay aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.