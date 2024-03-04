04 Mar 2024 - 14:38- Yaşam G:

2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), şubat ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, 2023'te rekorlara doymayan sıfır otomotiv pazarının, 2024’te ses getireceğini gösteriyor.

2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri mask
2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri
2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri
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Marka dağılım tablosu Şubat:

2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri

Marka dağılım tablosu 2024 genel

2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri

Şubat ayında en çok satan otomobil modelleri

Renault Clio

Fiat Egea Sedan

Toyota Corolla

Renault Megane

Fiat Egea Cross

Citroen C4X

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Sandero Stepway

Skoda Octavia

Opel Mokka

En çok tercih edilen otomobil segmenti

A segmenti : Hyundai i10, Kia Picanto

B segmenti :Renault Clio, Peugeot 208 , Hyundai i20

C segmenti : Ford Focus, Fiat Egea

D segmenti :Volkswagen Passat, Volvo S60

E segmenti : Maserati Ghibly, Porsche Taycan

F segmenti : Audi A8, BMW i8

Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,6 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu. Pazarın %88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.  C segmenti otomobiller 85.263 adetle %58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle %30,2 pay aldı. Benzinli otomobil satışları 97.861 adetle %66,9 pay,  Hibrit otomobil satışları 21.594 adetle %14,8 pay,  Dizel otomobil satışları 15.910 adetle %10,9pay,  Elektrikli otomobil satışları 9.772 adetle %6,7 pay ve
LPG’li otomobil satışları 1.181 adetle %0,8 pay aldı.

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04 Mar 2024 - 14:38 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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