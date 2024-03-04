2024 Yılının en tercih edilen otomobilleri

Marka dağılım tablosu Şubat:

Marka dağılım tablosu 2024 genel

Şubat ayında en çok satan otomobil modelleri

Renault Clio

Fiat Egea Sedan

Toyota Corolla

Renault Megane

Fiat Egea Cross

Citroen C4X

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Sandero Stepway

Skoda Octavia

Opel Mokka

En çok tercih edilen otomobil segmenti

A segmenti : Hyundai i10, Kia Picanto

B segmenti :Renault Clio, Peugeot 208 , Hyundai i20

C segmenti : Ford Focus, Fiat Egea

D segmenti :Volkswagen Passat, Volvo S60

E segmenti : Maserati Ghibly, Porsche Taycan

F segmenti : Audi A8, BMW i8

Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,6 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu. Pazarın %88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85.263 adetle %58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle %30,2 pay aldı. Benzinli otomobil satışları 97.861 adetle %66,9 pay, Hibrit otomobil satışları 21.594 adetle %14,8 pay, Dizel otomobil satışları 15.910 adetle %10,9pay, Elektrikli otomobil satışları 9.772 adetle %6,7 pay ve

LPG’li otomobil satışları 1.181 adetle %0,8 pay aldı.