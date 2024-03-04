Saldırılarda 30 bin 534 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 30 bin 534 sivilin hayatını kaybettiğini, 71 bin 920 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 124 sivilin yaşamını yitirdiğini, 210 sivilin ise yaralandığını açıkladı.