Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama

Derince ilçesindeki özel bir liman içerisindeki atık tankında, saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla limana polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri geldi. Küçük çaplı olduğu anlaşılan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derince ilçemizde bulunan liman çevresindeki atık tankında küçük çaplı bir patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili bilgi sahibi olunur olunmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Herhangi bir yaralanma olmamakla birlikte, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.