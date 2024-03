İzmir için elimi değil, gövdemi ortaya koyuyorum

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Mimarlar ve Mühendisler Grubu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya çok sayıda mimar ve mühendisin yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı. Toplantıda konuşan Dağ, " Belediye başkanları, şehri imar etmeleri sebebiyle birer mimar ve mühendis sayılır. Ben de İzmir'i birçok konuda tabiricaizse yeni baştan imar etmek için yola çıkmış bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Belediye başkanlığının yanında aynı zamanda bir mimar, bir mühendis adayıyım. Bu sebeple, sizlerden bu şehrin mimarı, mühendisi olmak için destek bekliyorum. Meslektaşınız olmak isteyen bu kardeşinize 31 Mart'ta gireceği sınava kadar yardımcı olacağınızdan şüphe duymuyorum" dedi.

' HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN SORUNLAR YUMAĞI VAR'

Şehirde on yıllardır yolunda gitmeyen bir tablonun olduğunu söyleyen Dağ, "Her geçen gün büyüyen, karmaşık hale gelen sorunlar yumağı var. Tahammül edilemez durumdaki trafik sorunumuz var. Yıllardır onarılmayı bekleyen yollarımız, yürünmez hale gelen kaldırımlarımız, her gün başka bir yerden patlak veren altyapımız, acil dönüşüm bekleyen yapılarımız ve insanlarımızın hizmetine sunacağımız sosyal tesislerimiz, parklarımız, bahçelerimiz var. Gençlerimize miras bırakacağımız kütüphanelerimiz, bilim ve teknoloji merkezlerimiz var. Yaşlılarımızı misafir edeceğimiz huzurevlerimiz, yaşlı bakım merkezlerimiz mevcut. Anlayacağınız bu şehirde birlikte yapacağımız çok iş var. Bunların hiçbirini mimar ve mühendisler olmadan yapmamız mümkün değil. Sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı emaneti teslim aldığımızda, önümüzdeki 5 yılda en yakın çalışma arkadaşlarımız yine sizler olacaksınız. Bu şehrin her sokağında, her caddesinde beraber ter dökeceğiz" açıklamalarında bulundu.

İZMİR VAATLERİNİ SIRALADI

Bayraklı için projelerini aktaran Dağ, "Yeni çevre yolunu inşa ederek Menemen-Bayraklı arasında trafikte kalma süresini 10 dakikaya düşüreceğiz. İZBAN'ı Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı'da yapacağımız gibi Bayraklı'da da yerin altına alacağız. Bayraklı Smyrna Meydanı'na köprülü kavşak inşa edeceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile Bayraklı'yı denizle buluşturacağız. Şehir Hastanesi-Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı-Karşıyaka Dağ Yolu gibi yeni alternatif yollar açacağız. Bayraklı-Turan bölgesine İzmir bahçesi kazandıracağız. Şehir genelinde doğal gaz altyapısını genişletecek, ilçemizdeki doğal gaz altyapı çalışmalarının önündeki engelleri de hızlıca kaldıracağız. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Bir projede birinizle, bir başkasında diğerinizle çalışacağız. Sahada çalışmaya imkan bulamadıklarımızla da masada çalışacağız. İzmir için elimi değil, gövdemi ortaya koyuyorum ve size söz veriyorum. Şehrimiz için taş üstüne taş koyan herkesin en büyük destekçisi olacağım" diye konuştu.