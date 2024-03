CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Gaziemir ilçesindeki Emrez Mahallesi'nde bulunan eski kurşun fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya 2011-2020 yılları arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı görevinde bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık ve CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil Kınay ile birçok partili de eşlik etti. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 'İzmir'in Çernobil’i' olarak anılan Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisinde temizlenmeyi bekleyen nükleer atıklarla ilgili konuşmasında "İzmirimizin kronikleşmiş çözümünü beklediğimiz, Gaziemir'deki nükleer atıkların bertarafıyla ilgili talebimize dikkat çekmek istiyoruz. 17 yıl önce tam olarak nereden geldiği bilinmeyen bir radyoaktif atık arkamızdaki alana dökülmüş. Varlığı saptanınca üzeri toprakla örtülmüş. Uzun zamandır bu sorunun insan sağlığına olumsuz etkileri olabilecek bir sorun olduğu dile getiriliyor" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nin daha önce konuya dikkat çekmek için çeşitli eylemler düzenlediğini ifade eden Tugay, "Buna rağmen devam eden bir duyarsızlık hali ve sorunu görmezden gelme hali var. Bir an önce radyoaktif atığın bertarafı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üzerine düşeni yapması gerek. Bildiğimiz kadarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önünde bu atığın temizlenmesiyle ilgili karara atılması gereken bir imza var. İnsan sağlığına ciddi zararları olabilecek radyoaktif atığın bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ya da ilçe belediyemize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Zor da olsa insanlarımızın sağlığı için bir an önce gereği yapılmalı" diye konuştu.

'BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ'

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu da Gaziemir'deki sorunla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yakından ilgilendiğini belirtip, "Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşadığı Türkiye için büyük mücadele veriyoruz. 200 binden fazla nüfusa sahip bölgede, futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda atık depolanıyor. 17 yıldır yaklaşık 7 bakan değişikliği olmasına rağmen çözülmemiş bir sorundan bahsediyoruz. AKP'nin çevre karnesinin ne kadar kırık olduğunu, bu sorunlara duyarsız olduğunu, belediye başkan adayı olarak ortaya çıkan eski bakanların sorunlardan ne kadar bir haber olduğunu vurgulamak istiyoruz" dedi.

'KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA YAPILMADI'

Gaziemir'in son yıllarda nükleer atık problemiyle anılan bir ilçe olmaya başladığını ileri süren CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, 2007 yılından beri parti meclis üyeleri, milletvekillerinin bu konunun takipçisi olduğunu söyleyip "Bu atık ilçemize zarar veriyor. Türkiye'de çok kullanılmayan bir atık malzeme burada gömülü durumda. Bugüne kadar ölüm ve hastalık oranları doğum yapan kadınlarda düşük oranlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Bu konuyu gündemden çıkarıp dünya gündemine taşımalıyız. Vatandaşlarımızın huzurlu sağlıklı yaşaması için bu atıktan kurtulmalıyız" dedi.

Bir çevre mühendisi olarak konunun uzun süredir takipçisi olduğunu kaydeden CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Emine Helil Kınay da şunları söyledi:

"17 yıl boyunca ülkeye girişi yasak olan, nereden geldiği belli olmayan, bizim ülkemizde üretilmeyen radyoaktif atıklarla ilgili mücadele ediyoruz. Bu alana defalarca geldik. Değişmeyen tek gerçek hala bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizler buranın unutulmaması için atık ticaretinin ne olduğu kimlerin buna sebep olduğunu kentimize ve halk sağlığına verilen zararlarla ilgili hesabın sorulmasını istiyoruz."

'ANKETLERE DEĞİL SAHADAKİ GÖZLEMLERE BAKIYORUZ'

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemil Tugay, anketlerle ilgili sorulan soruya yanıt olarak şunları söyledi:

"Anketlerle ilgili konuşmak seçim sürecinde doğru değil. Biz sahadaki gözlemlerimize bakıyoruz. İki hafta önce genel merkezin yaptığı ankette 8-9 puan önde görünüyorduk. Biz sadece seçim kazanmak olarak görmüyoruz süreci. İnsanlara nasıl bir yönetim göstereceğimizi anlatmak istiyoruz. CHP'deki değişim süreciyle beraber siyaset anlayışımız değişti. Belediye başkan adaylarımızın profilleri değişti. Takım çalışması anlayışıyla tüm Türkiye'yi anlayarak yönetmeye çalışıyoruz. Algı oluşturmaya dönük bazı anket gibi görünen bilgilerin yayınlandığını görüyorum ama bu her seçimde oluyor. Gerçeği 31 Mart'ta göreceğiz."