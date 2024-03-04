04 Mar 2024 - 14:21 - Gündem

Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.