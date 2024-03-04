Gastronomi Dalı'nda ödül aldı

Lezita, Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda Gastronomi Dalı'nda İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. bu yıl dördüncüsü düzenlenen EGE YİGİT ile İzmir ve Ege Bölgesi'nin, sektörlerine yön veren şirket, oda, kurum ve belediyeleri ödüllendirildi.

Lezita'nın ödülünü Lezita Pazarlama Direktörü Besime Bakiler aldı. Bakiler, törende yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Lezita, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir marka. Bu ödülü 3 bin 500 çalışanımız adına alıyorum ve bu geceyi organize eden herkesi tebrik ediyorum" dedi.