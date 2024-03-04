Lezita, Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda Gastronomi Dalı'nda İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. bu yıl dördüncüsü düzenlenen EGE YİGİT ile İzmir ve Ege Bölgesi'nin, sektörlerine yön veren şirket, oda, kurum ve belediyeleri ödüllendirildi.
Lezita'nın ödülünü Lezita Pazarlama Direktörü Besime Bakiler aldı. Bakiler, törende yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Lezita, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir marka. Bu ödülü 3 bin 500 çalışanımız adına alıyorum ve bu geceyi organize eden herkesi tebrik ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.