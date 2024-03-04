"GençBizzTech" projesi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, fen liseleri öğrencilerinin kendi aralarında ekipler oluşturarak katılabilecekleri projede öğrencilere bilim ve teknoloji temelli girişimci iş modellerini oluşturmaya yönelik bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik odaklı çevrim içi eğitimler verilecek.
13-18 yaş aralığındaki 150 binden fazla öğrenci, mart ayında başlayacak proje için GBEV web sitesi ve sosyal mecralarında açık olan link üzerinden 6 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.
Proje sonunda öğrenci ekipleri, tamamen ücretsiz sunulan ve 4 hafta sürecek eğitimlerin ardından geliştirdikleri iş modelleri üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak. Projenin finali, GençBizz Türkiye Finali organizasyonu içerisinde yapılacak.
Öğrencilerin proje süresince elde edeceği kazanımlar, sadece akademik bilgileri açısından değil aynı zamanda ilerleyen süreçte iş dünyasındaki pratik deneyimleri ve kişisel gelişimleri açısından da önem taşıyor.
Proje sonunda başarılı görülen öğrenciler, üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentörlük desteği alabilecek ve gerçekleştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı yakalayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.