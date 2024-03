Bayram Yener

İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Arzu Nihal Ak ile hastane hakkında ve fizik tedavi rehabilitasyon özelinde tedavi süreçleri hakkında konuştuk. Ak, rehabilitasyonun öneminden ve Ortadoğu Hastanesi’nin diğer uzmanlık alanlarından da bahsetti.

-Hocam hastanenizin kapasitesinden biraz bahseder misiniz?

Hastanemiz normalde 187 yataklı ama şu anda restorasyondan ve hastalarımızın rahat etmesini amaçladığımızdan dolayı kullanımda 110 yatağımız var. Bunun yanında da yoğun bakım düzeyinde, palyatif bakıma ihtiyaç duyan misafirlerimiz için 18 tane de özel bakım yatağımız mevcut.

-Bu hastane fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi olsa da her bölümde alanında uzman hekimlerinizle hizmetinizi sürdürüyorsunuz. Ortadoğu Hastanesi bu sistemi her alanda pazarın içerisinde bulunmak amacı ile mi yoksa hastane içerisinde tedavi sürecini bir bütün olarak ele almak amacıyla mı kurdu?

Hastanemiz bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi olarak kurulmuş. Rehabilitasyon bir ekip işidir. Burada hastayı ve hastalığı bir bütün olarak ele almak için dahiliye, kardiyoloji; hastanın aynı zamanda psikolojisiyle de alakalı tedaviyi yerine getirmek için psikolog, psikiyatri klinikleri de hazırda bulunuyor. Genelde hastalarımız engelli hastalar. Doğal olarak yatak yaraları bu hastalarda önemli bir problem. Onların bakımı için gerekirse plastik cerrahi, cildiye kliniklerimiz de bu konuyla ilgilenmek için yine buradalar. Hastanemizde hemen hemen bütün alanlardan hekimlerimiz mevcut. Kısacası evet ekibin başında fizik tedavi uzmanı olsa da diğer tüm dallar sürece dahil olarak hastayı en kısa sürede her manada iyileştirmek için kolları sıvamış durumda diyebiliriz.

-Fizik tedavi ve rehabilitasyon Türkiye’de ne durumda ve Türkiye içerisinde Ortadoğu’yu nerede görüyoruz?

Ortadoğu Türkiye'de özel olarak bu işi yapan en büyük hastane. Rehabilitasyon işi çok zor bir iş. Rehabilitasyon hastalarının tedavisi ne yazık ki kısa süreli bir tedavi olamıyor. Bir hastanın süreci bazen birkaç yıl sürebiliyor ve bazen bu sürecin sonunda bakıyorsunuz sadece bir arpa boyu yol gidebilmişsiniz. Bu sabır ve profesyonellik gerektiren bir iş.

Türkiye'de rehabilitasyon merkezi maalesef yeterli değil. Devlet hastanelerinde çok sıra var. Hastalar sıra bekliyorlar. Sıra bulacak kadar şanslı olsalar dahi bu seferde arkasında bekleyen hastalar için tedavi süreci hızlandırılmış olmak zorunda kalıyor. Yani rehabilitasyon Türkiye'de şu anda çok iyi konumda değil demek yanlış olmaz. Bunun yanında biz Avrupa düzeyiyle de hastanemizi karşılaştırdığımızda burada da özel olarak çalışan beşinci büyük rehabilitasyon merkeziyiz. İnşallah daha iyi şeyler yapıp daha da büyüyeceğiz.

-Peki rehabilitasyon anlamında sizi diğer hastanelerden ayıran özellikler nelerdir?

Diğerler hastanelere göre Ortadoğu’da alışılmış tedavilerin dışında teknolojiyi ve yeni metotların hepsini kullandığımız bir tedavi sunuyoruz. Çoğu yerde bu tedaviler kombine bir biçimde kullanılmıyor. Şehir hastanelerinde belki bu düzeyde olabilir fakat dediğim gibi orada da sıra problemi var.

-Rehabilitasyon bu kadar sistematik çalışılması gereken bir alan olmasına karşın sağlık sistemindeki bu eksikliğin ivedi şekilde iyileştirilmesi gerekmiyor mu?

Elbet tabii. Bir de bir insanın bir engelinin bulunması ülkeye de zarar. Onları hemen bu tedavi sürecinden çıkarılıp sosyal hayata kazandırılması gerekiyor. Çünkü bir hasta ne kadar süre bu hastalık sürecinde kalırsa hem sosyal hayattan uzak kalmasıyla hem de devletin bu konuyla alakalı harcadığı tüm paralar aslında boşuna gidiyor. Yapılması gereken en ivedi şekilde bu durumu çözmektir.

-Özel hastane olmanız insanlar açısından bir önyargıya yol açıyor mu?

Yani evet ama, hakikaten çok minimal fiyatlarla çalışılıyor. Dediğim gibi çok emek işi ve hasta çok uzun yatıyor. Uzun yattığı için de normal bir özel hastane fiyatını uygularsak ve ülkenin de durumunu düşünerek bunun altından her hastanın, her hasta ailelerinin kalkması mümkün değil. Bize Anadolu'nun her yanından hasta geliyor. Çiftçi hastamız da var, maddi durumu çok daha iyi hastamız da var. Bizim politikamız olabildiğince insanları zora sokmadan en minimal fiyatlarla hizmet vermek. Ama hakikaten işimiz zor.

Çünkü en önemlisi burası bir hastane olmanın dışında bir hizmet merkezi. Burada herkesi mutlu etmeye çalıştığımız bir yoldayız. Herkesi mutlu etmek zor olsa da en iyiye ulaşma gayesiyle çalışıyoruz.

-Ülkede bu tip hastanelerin eksikliğini düşünürsek Ortadoğu’nun diğer şehirlerde de şubeleşmek gibi bir planı var mı?

Onu tabii ki yöneticiler bilir fakat şu anda ilk amaç hastaneyi maksimal düzeyde iyi duruma getirmek. Tabii ki çok eksiğimiz var. Olabildiğince eksikleri tamamlayıp yüzde yüz memnuniyet odaklı bir hizmet vermek ortak amacımız. Eksik olan bazı bölümler de tamamlandığında biz burada bir hastanın örnek olarak geçirdiği kaza sonucu ameliyatından fizik tedavisine, buradan psikolojik iyileşme süreçlerinden mutlu mesut bu kapıdan çıktığı süreci yönetebileceğimiz bir hastane tasarlamış olacağız. Bu da hem bizim en iyi olmamızı hem de hastaların dışarıda herhangi bir problem yaşamamalarını sağlayacak. Çünkü bir hasta ameliyatını bir hastanede oluyor ve bu süreç bittikten sonra ortada kalıyor. Bunu çözmek aslında bu alanda büyük bir sorunu ortadan kaldıracaktır.

-Buranın adının bir fizik tedavi merkezi gibi alınması diğer uzmanlık alanlarının tanınması ve hizmet vermesini engelliyor mu?

Aslında bu doğru. Hastanenin adı fizik tedavi hastanesi olarak göründüğü için dışarıdan burada sadece fizik tedavi hastalarının tedavi olabileceği gibi bir düşünce hakim insanlarda. Bu çevrede bile bu düşünce henüz yıkılabilmiş değil. Ama tüm vatandaşlar bilsin ki burası her alanda yetkin bir hastane. Bu düşünceyi de zamanla yıkacağımıza inanıyoruz.