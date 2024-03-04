Erzurum Ankaralılara tanıtılıyor

Hazal Ergen

Erzurum Günleri programı, Sıhhiye Pazar Yeri’nde Ankaralılarla buluşuyor. 5 Mart gününe kadar sürecek etkinlikte, kente has lezzetler ve objeler öne çıkıyor.

‘Fiyatlar Biraz Daha Uygun Olmalı’

Ankaralı Sefa Polat: “ Ben de aslen Erzurum Karayazılıyım. Bu yüzden ilgimi çeken bu programa katılmak istedim. Erzurum burada her yönüyle kültürü ile tanıtılıyor. Mezopotamya'nın bir parçası olan Erzurum'u müzik ve yemek kültürü ile Ankaralılara sergileyenlere teşekkür ediyorum. Burada çoğu şeyden tadıp hediyelik eşyaları inceleyebiliyorsunuz. Fiyatlardan dolayı ben de henüz bir şey alamadım. Emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ama bunların hepsini yerinde görmek lazım. Bu yüzden başkentlilere Erzurum'a gitmelerini öneririm. Orada bunları görmek, çok farklı olur” diye konuştu.

Vatandaş Esma Dinç: “Erzurum'u görmek burada bizlere nasip oldu diyebilirim. Böyle bir alanda olması çok geniş katılımın olmasını da sağlar diye düşünüyorum. Genelde fuar alanlarında böyle programlar yapılıyordu. Ama burası da bu festival için çok uygun. Ben Çankaya'da oturuyorum. Gürültüden bu programı gördüm. Hediyelik eşya ve bir börek aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ben de aslen Elazığlıyım. Bu yüzden de Mezopotamya topraklarına ilgim çocukluktan var. Burada müziği ile yemek kültürü ile kent tanıtılıyor. Tatlıları çörekleri de ilgi çekici. Başkentlerin ilgisi zaten yoğun görünüyor. Bir de bugün hafta sonu dolayısıyla çok katılım var” sözlerini kaydetti.

Çiğdem Aslan, görüşlerini şöyle belirtti: “ Ankara'da Erzurum'u görmek herkese nasip olmaz. Ben de Adıyaman Kahtalıyım. Yani sonuçta bir doğuluyum. Keçiören'de oturuyorum. Hoş, farklı, faydalı bir program olmuş. Erzurum'un enerjisi bir başkadır. O yüzden burada bu lezzetleri tatmak, kültürü tanımak insanı sosyolojik olarak memnun ediyor. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Ben de çörekle karadut özü aldım. Fiyatlar biraz cep yakıyor ama evdeki hesap çarşıya olmadığı için ben de bütçemden biraz ödün verdim.”

Sadık Kaçmaz, yorumları yaptı: “Başkentte böyle programlar çok yapılıyor. Yani birçok yıllardır böyle sergileniyor. Ben de Ankara Balalıyım, Mamak'ta oturuyorum. Emek verenlere teşekkür ederim. Buradan geçerken sesi duydum, uğramak istedim, burası büyük bir alan ve böyle bir program için çok uygun olmuş. Festivalin fiyatlarının daha ucuz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya gelenler daha rahat alışveriş yapabilmeli kanısındayım. Ben hediyelik eşya ile tatlı aldım. Buranın müziğini otantik objelerini incelemek istedim.”

İdris Kiraz: “Emek verenlere teşekkür ederim. Ben de aslen Erzurum Tekmanlıyım. Burayı yerinde görmek istedim. Bugün de hafta sonu olmazsa dolayısıyla katılım yoğun görünüyor. Burası da büyük uygun bir ortam olmuş müzikle falan Erzurum kültürü yansıtılıyor. Daha Mamak'ta oturuyorum ama buraya gezmek zevkli olur diye düşünüp geldim. Karadut özü ve hediyelik eşya aldım. Tatlıdan biraz ikram ediyorlar. Çok lezzetli şerbetler var. Böyle büyük bir alanda daha çok gezgin olur” değerlendirilmesinde bulundu.

Dicle Tosun: “Çok neşeli, canlı bir ortam olmuş. Ben de Çankaya'da yaşıyorum, aslen Erzincan Refahiyeliyim. Emek verenlere teşekkür ederim. Kuzenimle geldik, bu programı sosyal medyada gördük börek ve tatlı aldık. Fiyatlar bütçemizi biraz aşıyor ama Erzurum için herhalde değer dedik. Müziği ile yiyecekleri ile eşyalarla Erzurum imajı yansıtılmış. Hafta sonu da kalabalık oluyor. O yüzden hemen çıkmak istiyoruz. Burada yeterince vakit geçirdik. Ankaralılar gelip görmeliler diye düşünüyorum. başkenti Erzurum gelmiş” sözlerini kullandı.

Gürcan Kaymak, şöyle konuştu: “Ben Keçiören'de oturuyorum, aslen Çubukluyum. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Ailemle geldim, börek, hediyelik eşya aldık. Tatlı türlerinden biraz tattırıyorlar. Etkileyici farklı program olmuş. Bu alanda öyle faaliyetler için zaten uygundu. Genelde Millet Bahçesi, Altınpark Fuar Merkezi’nde yapılıyordu ve oralara gitmek biraz daha zahmetli ve vakit alıyordu. O yüzden böyle olması bence daha rahat oldu. Yani aktivite burada daha çok katılıma ulaşır.”

‘Keyifli Bir Organizasyon’

Adnan Yıldız: “Çankaya'dan katılıyorum, Erzurum'a hep ilgim vardı. Aslen Burdurluyum. Emek verenlere teşekkür ederim. Burada Erzurum esnafları da var. Onlardan biraz alışveriş yaptım. Bir paket tatlı ve biraz çörek aldım. Doğu’nun kültürüne hep merakım olmuştu. Bugün yoğunluk iyi görünüyor. Tabii bunları bir de yerinde görmek var, o daha iyi olur. Erzurum her yönüyle burada sunuluyor. Ankara'da Doğu Anadolu rüzgarı esiyor” şeklinde görüşlerini belirtti.

Fikret Odabaşı: “Programda Erzurum farklı bir şekilde yansıtılıyor. Emek verenlere teşekkürler. Katılım da iyi görünüyor. Kentin burada tanıtılması, çok uygun olmuş bence. Büyük bir alan ve fuar merkezlerinden daha uygun. Millet Bahçesi’ne gittiğimizde çok zorlanıyorduk. Burası daha rahat olmuş. Ben de tatlı ve hediyelik eşya aldım. Erzurum'u burada görmek, çok zevkli oldu. Oraya da gidip Erzurum'u gezmek isterim. Fiyatlar biraz daha uygun olmalıydı kanısındayım. Sonuçta bu bir sosyal faaliyet. Her şeyiyle ili, burada gezdik” yorumlarını yaptı.

Muazzez Güneş, şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum'un Şenkaya ilçesindeyim. Emek verenlere teşekkür ediyorum, burada kendi memleketimin de havasını almış oldum. Ankara böyle aktivitelerde çok iyi rol alıyor. Oraları gezmiş kadar oluyorsunuz. Karadut şerbeti ve çörekten tattım. Şerbetten almak istiyorum. Müziği ile giysisi tatlılarıyla Erzurum burada sergileniyor. Ben Mamak'ta oturuyorum, bu program için buraya geldim. Ankaralılar gelip görmeliler diye düşünüyorum. Burada Doğu Anadolu, büyük kenti Erzurum'la tanıtılıyor.”

Pınar Gökçe: “ Arkadaşımla programa geldik. Ben Ardahanlıyım, arkadaşım Erzurum Palandöken'li. Erzurum'u farklı yönleri ile gördük. Emek verenlere teşekkür ederiz. Tatlıdan ve şerbetlerden tattık. Şerbet çok sağlıklıymış, karadut özünden almak istiyoruz. Ayrıca hediyelik eşya da alabiliriz. Ankara normalde daha uzak yerlerde böyle programlar hazırlıyordu. Ama burası çok daha rahat. Başkent kalabalık ve bugün de hafta sonu olduğu dolayısıyla yoğunluk çok görünüyor. Ama fiyatlar daha da uygun olmalıydı. Sonuçta bu bir sosyal faaliyet. Yine de programdan zevk aldık. Erzurum kültürünü burada biraz olsun tanıyorsunuz. Ama bir de oraları gezmek, görmek vardır” sözlerini kaydetti.

Büşra Güvercin: “Ankara'da böyle programlar, çok aktif olarak yapılıyor. Bu aktivitede, emeği olanlara çok teşekkürler. Çocuklarla beraber geldik. Ben de Muşluyum. O yüzden Erzurum'a merak saldım. Oraya gitmemiştim ama burada o havayı almış kadar oldum. Hediyelik eşya aldım. Başka bir şey almaya pek gücümüz yetmiyor. Katılım da fena görünmüyor. Başkentliler merak edip gelmişler” diye konuştu.

Ebubekir Ferah, şu sözleri kullandı: “Erzurum'u burada görmek beni gerçekten mutlu etti. Ben de aslen Erzurum Horasan'dayım. Ankara'da zaten sanki Erzurum popülasyonu var. Yani ben Mamak'ta oturuyorum, orada daha çok görüyorum desem doğru olur. Emek verenlere teşekkür ederim. Ankara genelde böyle programlara katkıda bulunuyor. Ama halk, gördüğüm kadarıyla fiyatlardan biraz muzdarip. Çünkü esnaf da kar edemiyor. Ben yeni geldim pek bir şey almadım, şerbetler çok sağlıklıymış diye duydum, onlardan tattım, almayı düşünüyorum. Çörekleri de peynirliymiş alabilirim.”

Berat Bereket: “Etkinlik, tüm hızı ile devam ediyor. 5 Mart tarihine kadar sürecekmiş. Sağlıklı diye karadut şerbeti aldım. Aynı zamanda lezzetli. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Anakara, bu tarz etkinliklere kapısını açıp emek veriyor. Sen de aslen Sivaslıyım. Doğu Anadolu'yu merak ettiğim için Erzurum günleri de ilgimi çekti. Hediyelik eşya aldım. Müziği ile kendi tanımaya çalışıyorum biraz daha gezip dönmeyi düşünüyorum. Ama böyle faaliyetler bence biraz daha cebimize uygun olmalı. Yine de keyifli bir organizasyon. Burası da bu etkinlik için uygun olmuş” şeklinde konuştu.