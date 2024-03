İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen ziyaretin ardından İmamoğlu ve Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul’un markaları 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Onların sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor. Türk sporu, spor kültürü, hatta cemiyet yaşamı, toplumsal yaşam adına özel konumları olan kulüpler. Dolayısıyla onların, bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz. Tabii ki sportif yarışlar var. Bazen iğneleyici ya da karşılıklı sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece, hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın birbirinin çokça canımı sıkan hale dönüşmemesi, centilmenlikle yürümesi dileğimiz” dedi.

"ESAS HEDEFİMİZ OLAN İSTANBUL’A OLİMPİYATLARI KAZANDIRMA SÜRECİ DE ÖNEMLİ"

Şampiyonluk yarışını, iyi oynayan takımın kazanması temennisinde bulunan İmamoğlu, “Başkanımızın işaret ettiği gibi, İstanbul'un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var. Ki biz, her aşamasında kulüplerimizi ziyaretlerimizle ya da bir araya gelişlerimizle bilgi sahibi yaptık. Sağ olsun onlar da özellikle Sayın Başkan, bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. Esas hedefimiz olan İstanbul’a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri, en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekun bir mücadeleyle mümkün. Biz, bunu inşa etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

“MESELE, MEMLEKET MESELESİDİR”

2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapabilmek için gerekli adımların her alanda atılması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, “2036’da yeni nesille, pırıl pırıl gençlerimizle, en üst seviyede katılım gösterdiğimiz, en üst seviyede madalyalar elde ettiğimiz, tarihe geçtiğimiz bir yılı bu şehre yaşatırız. Zira 2036’da kimin hangi makamda olacağının bir önemi yok. Mesele, memleket meselesidir. Memleketin sporu meselesidir. Spora dönük hizmet meselesidir. Bugün atılan her adım ya da atılan temelin, yarın o şekilde vücut bulması meselesidir. Belki de o gün geldiğinde, Allah sağlıklı ömür versin burada olan herkese, biz sadece övünerek tribünde izleyici de olabiliriz. Galatasaray Kulübümüz de bugün neredeyse 120 yaşında diyeceğimiz bir kulübümüz. 120 yaşına gelmişse, her aşamasını da iyi işler üst üste tırmandırarak gelmiştir diğer kulüplerimiz gibi. Bu tür hassas işlerin, hep iyi adımlar atarak, iyi hamleler yaparak, güzel işler yaparak, güzel şeyler söyleyerek inşa edilmesi şart. Sayın başkan da bu hizmetlerinden dolayı, tabii ki Galatasaray, aynı zamanda İstanbul'a da hizmet etmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Güzel verimli bir buluşma oldu. Elbette ki seçim süreciyle ilgili de bugüne kadar yaptıklarımız gibi, bundan sonra yapacaklarımız da dahil olmak üzere kendisiyle bilgilerimizi paylaştık. Her şeyin hayırlısı. Galatasaray kulübümüze başarılar. Şehrimiz için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK: GALATASARAY AÇISINDAN SAYIN BAŞKANLA İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE İYİYDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise seçimlerin hem Türkiye hem de İstanbul açısından hayırlı olmasını temenni ederek, "“Ben, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, yaklaşık 1.5 seneyi aşkın görevdeyim. Bu görev süresince, Sayın Başkanla ilişkilerimiz, son derece iyiydi Galatasaray açısından. Kendisi bayağı yoğun destek verdi Galatasaray'a. Bunun için kendisine özel teşekkür ederiz. 2024’ün ilk yarısı, seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. Bildiğiniz gibİ, belediye seçimleri 31 Mart'ta. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Araştırmalar da bunu böyle gösteriyor. Daha sonra da mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçilme, yarışma dönemine girdik bu dönemde. İstanbul için en hayırlısını diliyorum. Sayın başkana da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları, özellikle sportif manada hem 2027 Avrupa Oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Çok yoğun çalışmayı gerektiriyor. Şimdi 31 Mart geliyor Sayın Başkanım. İnşallah Türkiye için, İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak" şeklinde konuştu.

MURAT KURUM İLE OLAN FOTOĞRAFI HAKKINDA KISA KONUŞTU

Bir basın mensubunun, Özbek'in AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için "İstanbul için bir şans" söylemi ve geçtiğimiz günlerdeki bir davette Kurum ile Özbek'in yer aldığı bir fotoğraf karesinin çok konuşulması üzerine sorduğu bir soruya ise Başkan Özbek şu şekilde cevap verdi:

"Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Konuşmamda da ifade ettim, benim başkan olduğum dönemde sayın başkanla yaklaşık 1.5 senedir güzel ilişkiler içinde olduk. Galatasaray'ın projeleri için verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Fotoğrafla ilgili ise, dün sayın başkanın davetine de gittim. Gayriihtiyari bir hareket. Benim orada söyleyebileceğim bir şey yok."