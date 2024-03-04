Kurtuluş Savaşında Kahraman Pilot Astsubaylar

Havacılık Tarihi Araştırmacısı -Yazar Mustafa Kılıç’ın beklenen son kitabı; “Küçük Zabit Makinistler, Gedikli Uçmanlar, Astsubay Pilotlar”, Salmat Basım tarafından yayımlandı.

Küçük Zabit Makinistler, Gedikli Uçmanlar, Astsubay Pilotlar kitabının kendisi açısından tarihsel bir sorumluluk ve vefa borcu olduğunu belirten Havacılık Tarihi Araştırmacısı - Yazar Mustafa Kılıç, “Uzun yıllardır okuduğum, araştırdığım ve kaynaklara ulaştıktan sonra biriktirdiğim Küçük Zabitler konusunu nihayet tamamlayabildim. Ortaya çıkardığım bilgileri okuyucular ile paylaşmak istedim. Ben de bir Astsubay olarak aidiyet duygusu bağlamında manevi getirisi her türlü maddiyatın üzerinde olan bu çalışmamın tüm maddi gelirini Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Etimesgut / Ankara şubesine bağışladım.” diyor.

Kitapta, kurtuluş savaşı sırasında kahramanlık gösteren pilot astsubay ile Türk havacılığının başladığı yıllarda tayyarelerin temin edilmesi ve pilotların yetiştirilmesi sırasında tayyarelerin montajı, bakımı, onarımı için makinistlerin de önemini ve nasıl yetiştirildiği tarihsel gelişimiyle anlatılıyor.