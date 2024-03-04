Cezaevi firarisi, çobanlık yaparken yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevi firarisi, S.G çobanlık yaparken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, açık cezaevi firarisi olarak aranan S.G.'nin Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanmamak için kırsal bir bölgede çobanlık yaptığı ve çadırda kaldığının tespiti üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.G., cezaevine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.