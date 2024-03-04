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Cezaevi firarisi, çobanlık yaparken yakalandı

Mersin Tarsus ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve açık cezaevi firarisi olarak aranan S.G., yakalanmamak için çobanlık yaparken yakalandı

Cezaevi firarisi, çobanlık yaparken yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevi firarisi, S.G çobanlık yaparken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, açık cezaevi firarisi olarak aranan S.G.'nin Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanmamak için kırsal bir bölgede çobanlık yaptığı ve çadırda kaldığının tespiti üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.G., cezaevine teslim edildi.

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04 Mar 2024 - 11:50 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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