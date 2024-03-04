Kayseri'de silahlı kavga

Kayseri'de husumetli 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Olay, saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; fırıncı L.T. ile aynı sokakta oto yıkama yapan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine tabanca çekti. Osman Tüşümel olay yerinde hayatını kaybetti, L.T. bacağından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. L.T., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.