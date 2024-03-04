İsrail’in İHA saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı, Gazze’nin Deir al Balah bölgesinde İsrail’in İHA ile düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, “Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bir kamyonun İsrail insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınması sonucu 5 şehit ve 4 yaralıyı hastaneye nakletti” denildi.