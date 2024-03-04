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İsrail’in İHA saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı, Gazze’de dün Deir al Balah bölgesinde İsrail’in İHA ile düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu

İsrail’in İHA saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti mask
İsrail’in İHA saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
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Filistin Kızılayı, Gazze’nin Deir al Balah bölgesinde İsrail’in İHA ile düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, “Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bir kamyonun İsrail insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınması sonucu 5 şehit ve 4 yaralıyı hastaneye nakletti” denildi.

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04 Mar 2024 - 11:33 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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