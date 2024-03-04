Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te silahlı çeteler 2 Mart’ta iki ayrı hapishaneye saldırı düzenledi. Saldırı sonrası mahkumlar firar etti. Haiti Hükümeti, kentte acil durum ve sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Haiti Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Port-au-Prince metropol bölgesinde, silahlı çeteler tarafından işlenen ve kitlesel nüfus hareketlerine neden olan, vatandaşların kaçırılması ve öldürülmesi, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, kamu ve özel mülkiyetin yağmalanması ve çalınması gibi giderek artan şiddet içeren suç eylemleriyle karakterize edilen güvenlikteki bozulma nedeniyle 4, 5, 6 Mart 2024 18.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.
MAHKUMLAR FİRAR ETTİ
Haiti Başbakanlığı, silahlı çetelerin 2 Mart’ta Port-au Prince ve Croix des Bouquets'te bulunan iki hapishaneye saldırı düzenlediğini, mahkumların firar ettiğini belirtti. Açıklamada, saldırılar sırasında polis ve hapishane personeli arasında can kayıpları ve yaralanmaların da olduğu duyuruldu.
Yapılan yazılı açıklamada, “Bu eylemlerin yasalara aykırı olduğunu, kolluk kuvvetlerine karşı itaatsizlik teşkil ettiğini ve ulusal güvenliği tehlikeye attığını göz önünde bulundurulmuştu. Bu tedbir, görev başındaki kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler, ambulans şoförleri, sağlık personeli ve usulüne uygun olarak kimlik tespiti yapılmış gazeteciler için geçerli değildir. Sonuç olarak, polise sokağa çıkma yasağını uygulamak ve tüm suçluları yakalamak için ellerindeki tüm yasal araçları kullanmaları emredilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.