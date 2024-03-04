Yavaş, hal esnafı ile bir arada

ABB Başkanı Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne ziyarette bulundu. Yavaş'a Ankara Hal Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Gündüz de eşlik. Yavaş, burada hal esnafı ile sohbet etti, sorunlarını dinledi. Tezgahları tek tek gezen Yavaş, hal ziyaretinin ardından Ankara Hal Derneği önünde esnafla kahvaltı yaptı.