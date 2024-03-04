Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Yenice mevkisinde meydana geldi. H.Ö.'nün kullandığı işçi taşıyan minibüs, İ.A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüsteki 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.