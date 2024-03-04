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Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile çarpışıp yan yatan işçi taşıyan minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Yenice mevkisinde meydana geldi. H.Ö.'nün kullandığı işçi taşıyan minibüs, İ.A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüsteki 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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04 Mar 2024 - 11:22 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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