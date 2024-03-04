Maç kavgayla bitti

Burdur 1'inci Amatör Küme'nin 16'ncı haftası maçında Burdurspor ile Hacılar Gençlikspor, Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma, play-off iddiasını sürdüren Burdurspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Hakemin bitiş düdüğü sonrası iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Futbolcuların tartışması, sahada görevli polisler tarafından büyümeden önledi.

LİDER KOLTUĞUNU KORUDU

Burdur 1'inci Amatör Küme'de lider Tefenni Belediyespor ise sahasında karşılaştığı aynı puandaki rakibi Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 2-1 yendi. Tefenni Belediyespor 46 puanla liderliğini sürdürdü. Bucak Belediye Oğuzhanspor, 43 puanla 2'nci, Gölhisarspor ise 33 puanla 3'üncü sırada yer aldı. 16'ncı hafta karşılaşmalarında 31 gol atıldı, hakemler 9 kırmızı kart gösterdi.

KILAVUZLAR GENÇLİKSPOR 3 SAKAT VERDİ

16'ncı haftanın son karşılaşmasında Zaferspor ile Kılavuzlar Gençlikspor kaşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarında Kılavuzlarsporlu 3 futbolcu hastanelik oldu. Rakipleriyle girdikleri pozisyonlarda sakatlanan Ferhat Tarakcı'nın sağ diz yan çapraz bağları koptu. Yusuf Öksüz'ün ise sol dizi döndü. Süleyman Farık Işık'ın da sağ elinde doku zedelenmesi tespit edildi. 3 futbolcu da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.