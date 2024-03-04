"En azından 6 haftalık acil ateşkes gerekiyor"

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Alabama eyaletine ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, Gazze’deki insani trajediye de değindi. Harris, “Gazze'de her gün gördüklerimiz yıkıcıdır ve ortak insanlığımız bizi harekete geçmeye zorlamaktadır. Gazze'de yaşanan acının büyüklüğü göz önüne alındığında, en azından önümüzdeki 6 hafta boyunca derhal ateşkes sağlanmalıdır” dedi.
Harris, ayrıca Gazze Şeridi’ne insani yardımın artırılmasının önemine vurgu yaparak İsrail hükümetinin bu konuda gerekeni yapması gerektiğini, bunun mazereti olmadığını söyledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.