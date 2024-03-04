- Dünya

"En azından 6 haftalık acil ateşkes gerekiyor"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze’deki durumun yıkıcı olduğunu ifade ederek, “En azından önümüzdeki 6 hafta boyunca derhal ateşkes sağlanmalıdır” dedi.

"En azından 6 haftalık acil ateşkes gerekiyor" mask

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Alabama eyaletine ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, Gazze’deki insani trajediye de değindi. Harris, “Gazze'de her gün gördüklerimiz yıkıcıdır ve ortak insanlığımız bizi harekete geçmeye zorlamaktadır. Gazze'de yaşanan acının büyüklüğü göz önüne alındığında, en azından önümüzdeki 6 hafta boyunca derhal ateşkes sağlanmalıdır” dedi.

Harris, ayrıca Gazze Şeridi’ne insani yardımın artırılmasının önemine vurgu yaparak İsrail hükümetinin bu konuda gerekeni yapması gerektiğini, bunun mazereti olmadığını söyledi.

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04 Mar 2024 - 10:48 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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