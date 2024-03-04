Burada açıklamalar yapan Yıldız, "1987 yılında minibüs şoförlüğü yaparken Esenyurt'ta kiralayacak ev bulamazdık, kimi zaman geceleri minibüste yattık. Çamurlu yolları aşarak bu şehre hizmet etmeye çalıştık. Esenyurt'tan vatandaşlarımızı alır Aksaray'a taşırdık. Şimdi o çamurlu yolların yükünü çekmiş birisi olarak Esenyurt'u daha iyi yönetmek için adayım" dedi.

İYİ Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda çalışan bir minibüs hattında şoför koltuğuna geçti. 37 yıl önce minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Yıldız, vatandaşların da ilgisini çekti. Şoför koltuğunda başkan adayını görenler Yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldız, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt Şube'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Dernek Başkanı İsmail Kalaycıoğlu İYİ Parti Adayı Muharrem Yıldız ile Esenyurt'un çamurlu yollarında beraber yürüdüklerini, çilesini çektiklerini söyledi. Kalaycıoğlu "Şu an Esenyurt'ta adaylar arasında buranın çamurunu çiğnemiş onlarla birlikte ağlamış sızlamış Yıldız'dan başka kimse yok. Esenyurt halkından kopmamış biri. Yıldız, Kars'ın serdarı Esenyurt'un has evladıdır" diye konuştu.

Seçim çalışmalarını esnaf gezisiyle sonlandıran Yıldız, ilçede Ağrı Taşlıçay Derneği'nin açılışına da katıldı.

ESENYURT İTTİFAKI'NI KURDUK

Esenyurt'ta Kafkas kökenli genç bir aday olduğunu ifade eden Yıldız, vatan sevgisiyle dolu olduğunu ve Esenyurt'a hizmet için çalışacağını söyledi. Yıldız, "Esenyurt'ta yaşanan sorunları çözmek ve birliği sağlamak için Esenyurt İttifakı'nı kurduk. Proje için bir meydan alanı arıyoruz. Meydan yapacak bir yer bulamıyoruz. Maalesef sıkışmış bir Esenyurt var. Bizler sorunları biliyoruz, çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'un kötü yönetildiğini ifade eden Yıldız, 43 mahalleye hizmet edeceğini, birliği sağlayacağını ve mülteci sorunlarına alternatif çözümler bulmayı hedeflediğini söyledi. Yıldız, projeleri arasında kapsayıcı yönetim anlayışı ile bölgesel ayrışmaya son vermek yer aldığını dile getirdi. Esenyurtlu olduğunu vurgulayan Yıldız, bölge halkının gerçek ihtiyaçlarına odaklanmayı ve Esenyurt'u birlikte yönetmeyi vaat ettiğini ifade etti.