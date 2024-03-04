Yurt İçi, Üretici Fiyat Endeksi %3,74 artış gösterdi

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.
|Şubat 2024
|Şubat 2023
|Şubat 2022
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|3,74
|1,56
|7,22
|Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
|8,03
|5,78
|18,43
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
|47,29
|76,61
|105,01
|On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
|45,71
|76,61
|56,83
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.