- Ekonomi

Yurt İçi, Üretici Fiyat Endeksi %3,74 artış gösterdi

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.

Yurt İçi, Üretici Fiyat Endeksi %3,74 artış gösterdi mask

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.

Şubat 2024Şubat 2023Şubat 2022
Bir önceki aya göre değişim oranı3,741,567,22
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı8,035,7818,43
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı47,2976,61105,01
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı45,7176,6156,83

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04 Mar 2024 - 10:21 - Ekonomi

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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