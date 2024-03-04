04 Mar 2024 - 10:21 - Ekonomi

Yurt İçi, Üretici Fiyat Endeksi %3,74 artış gösterdi

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.