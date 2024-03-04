Ölen 263 madenci anıldı

TTK Kozlu Müessesesi’ndeki maden ocağında, 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri, TTK yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü temsilcileri ile emekli madenciler katıldı. Törende hayatını kaybedenler için dua edildi. Mesaiye gitmek üzere olan bir maden işçisi de Kur'an-ı Kerim okuyup mesai arkadaşlarına dua ettirdi. Dua edilirken madencilere mevlit şekeri dağıtıldı.

‘YAPTIĞIMIZ İŞ KOLAY BİR İŞ DEĞİL’

5 yıllık madenci Osman Yaşayan (24), “Maden ocağında çalışma şartlarımız zor. Yerin metrelerce altına giriyoruz. Maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaptığımız iş kolay bir iş değil, onun için çalışanlara Allah kolaylık versin. Eskiye bakarsak şimdi tedbirlerimiz daha fazla. Küçük bir gaz bile olsa bize bilgi geliyor ve hemen alanlarımızı boşaltıyoruz. Tedbirler en üst seviyede” dedi.

‘EKMEĞİMİZE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ’

16 yıllık madenci Murat Aldırtmaz (42), “Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Hüzünlüyüz ama ekmeğimize devam etmek zorundayız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Elimizden geldiğince ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Biz yer altından çıkartıyoruz, diğerleri başka işler yapıyor. Herkesin görevi ayrı. Allah bunu nasip etti, yer altından kömür çıkarıyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bunun bedelleri oluyor, ona da razıyız. Yapacak bir şey yok. Kurumumuzda iş güvenliği açısından o yıldan bu yana çok şey değişti. Teknolojik, bilimsel ne gerekiyorsa tedbir alınmaya çalışılıyor. Yeni gelen arkadaşlarımız bir ay kurs görüyorlar, faydasını da görüyorlar. Biz 16 yıllık madenciyiz tecrübe kazanıyoruz ancak tecrübe kazandım, diye madeni boş vermek olmaz” diye konuştu.

Törenin ardından gece vardiyasından çıkan işçiler evlerine giderken gündüz vardiyasında çalışan işçiler yerin derinliklerine indi.