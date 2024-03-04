Gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Komedyen Cem Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak konusu oldu. Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu sonradan anlaşıldı. Karahalil, Cem Yılmaz'la ilişkisini itiraf ederek, "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz da Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.