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Gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli yeni sevgilisi kim olduğuyla ilgili merak uyandırdı. Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta yer alan kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, ilişkisiyle ilgili şunları söyledi: "Yanımda Cem olduğunda, her şey daha güzel, güneşim daha parlak, içim daha neşeli, kalbim daha hafif hissediyor."

Gizemli sevgilisi ortaya çıktı mask
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Komedyen Cem Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak konusu oldu. Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu sonradan anlaşıldı. Karahalil, Cem Yılmaz'la ilişkisini itiraf ederek, "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz da Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

Gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.

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04 Mar 2024 - 10:07 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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