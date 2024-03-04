04 Mar 2024 - 10:11 - Asayiş

Yerlikaya: "2 ayrı organize suç örgütü çökertildi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı.