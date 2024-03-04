Başını kapatıp dans etti

Şeyma Subaşı, sık sık özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim olarak bilinir. Bu sefer Formula 1 yarışları için Bayreyn'e gitti. Gündüz yarışları izledikten sonra akşam, veliaht prensin düzenlediği partiye katıldı. Subaşı'nın başını kapatıp dans etmesi, davetlilerin dikkatini çekti.

Parti için giyindiği elbise derin göğüs dekoltesine sahip, beyaz ve siyah dantelli bir tasarımdı. Siyah bir şalı başına alarak dans etmeye başladı. Hazırlık aşamasında da dans etmeyi ihmal etmedi ve bol bol fotoğraf çektiği anları Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

Ocak ayında, Şeyma Subaşı'nın adı Formula E CEO'su ile romantik ilişki iddialarıyla anılmıştı. Ancak Subaşı, bu iddiaları yalanladı. Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Boşandığımdan beri 4 aydır, hatta belki daha uzun süredir, hiç kimsenin elini tutmadım, flört etmedim, kimseyle konuşmadım. Bekar olduğum için herkesle yazıyorsunuz gibi görünüyor. Kızların herhangi bir erkek arkadaşı olamayacağını varsayıyorsunuz, bu normal değil. Benim durumum ise tam tersi, kimseyle birlikte değilim. Bu özel bilgiyi de size vereyim, elini bile tutmadım" şeklinde konuşmuştu.