İstanbul Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu

İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatleri ile birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin çarpışma riskine karşın sürekli olarak düdük çaldığı görüldü. İstanbul Boğazı’nı tamamen kaplayan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamen gözden kayboldu.