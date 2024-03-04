İstanbul Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu

İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatleri ile birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin çarpışma riskine karşın sürekli olarak düdük çaldığı görüldü. İstanbul Boğazı’nı tamamen kaplayan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamen gözden kayboldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.