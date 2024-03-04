- Gündem

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu mask
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Haber albümü için resme tıklayın

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 araca da el konuldu.

# ISE, şüpheli

04 Mar 2024 - 09:41 DHA Van- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL