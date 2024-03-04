Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 araca da el konuldu.