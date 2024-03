Kurum'dan Sarıyer'de ‘Gençlik Festivali’ne ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer’de düzenlenen ‘Gençlik Festivali’ programına katıldı. Festival programı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, “Gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Ve bu hayali de gençlerle birlikte geçireceğiz. Bu hayalde çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Onlar için işte böyle konserlerimizi, festivallerimizi düzenleyeceğiz. Beraber karar alacağız. Oluşturacağımız Gençlik Meclisi ile birlikte o kararları orada alacağız ve gençlerle birlikte uygulayacağız. Ben onlarla birlikte yol yürümeyi istiyorum. Onlarla birlikte karar almayı, o hayalleri birlikte gerçekleştirmeyi istiyorum. El birliğiyle İstanbul’umuzu inşallah Türkiye yüzyılının parlayan şehri yapacağız" dedi.

Kurum’a eşi ve çocukları eşlik etti. Festival kapsamında Kolpa, Hande Ünsal, Sinan Akçıl, Demet Akalın, Sefo gibi ünlü isimler gençlerle bir araya gelerek, sahne performansı sergiledi. Festival programının sonunda gençlerle bir araya gelen Murat Kurum, “Sizlerin bu coşkusunu, bu heyecanını görmek emin olun bizleri de çok mutlu ediyor. Aslında bütün hayalimiz sizlerle birlikte güzel bir yol yürümek. Bugün de sizleri görmek istedik, sizlere selam vermek istedik. Eğlencenize kaldığınız yerden devam edin istiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz" diye konuştu.

“BEN GENÇLERLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYİ İSTİYORUM"

Festival programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, “Bugün gençlerimiz için ‘En Genç Festivali’ düzenledi arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Gençler bizim hem geleceğimiz, hem bugünümüz. Gençlerimiz için biz her zaman en güzelini, en iyisini hayal ediyoruz. Ve o hayali gerçekleştirmek için de bu mücadeleyi yapıyoruz. İstiyoruz ki onlara tertemiz bir gelecek sunalım. Yani yeşiliyle, yeşilin arttığı, mavinin korunduğu ve bu anlamda deprem riski olmayan, ulaşım çilesi olmayan ve gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Ve bu hayali de gençlerle birlikte geçireceğiz. Bu hayalde çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Onlar için işte böyle konserlerimizi, festivallerimizi düzenleyeceğiz. Beraber karar alacağız. Oluşturacağımız Gençlik Meclisi ile birlikte o kararları orada alacağız ve gençlerle birlikte uygulayacağız. Ben onlarla birlikte yol yürümeyi istiyorum. Onlarla birlikte karar almayı ve o hayalleri birlikte gerçekleştirmeyi istiyorum. Ve bunu da her yerde, her ortamda ifade ediyorum. Bugüne kadar da biz hep gençlerimizle birlikte yol yürüdük. Çünkü onlar emin olun her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Yani iyi bir geleceği hak ediyorlar, yeşil bir İstanbul’u hak ediyorlar. İstanbul’un her yerinde geleceğe güvenle bakacakları, çalışabilecekleri, spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri bir İstanbul’u istiyorlar. Biz de bunun mücadelesini vereceğiz. İşte böyle konserlerimizi, böyle organizasyonlarımızı İstanbul’da düzenleyeceğiz. Festivallerin şehri İstanbul olacak. Hem yerel hem uluslararası organizasyonları yapacağız. Dünyanın en büyük sanatçılarının, en önde en gözde sanatçılarının gelip buraya konserler vereceği, İstanbul’un gençliği ile birlikte olacağı, yine İstanbul’da dünyanın en önde bilim insanlarının buraya geldiği ve gençlerimizi yetiştirdiği deney atölyeleri kuracağız. İstanbul’da oluşan teknoparklara yenilerini ekleyerek, İstanbul’da İstanbul’un gençliğiyle beraber inşallah geleceğimizi inşa edeceğiz" diye konuştu.

“FARKLI FESTİVALLERİMİZİ İSTANBUL’DA HER İLÇEMİZDE YAPACAĞIZ"

Gençlik festivallerinin devamının geleceğini kaydeden Kurum, “31 Mart‘ta da bu seçim kadınlarımızın, gençlerimizin karar vereceği bir seçim olacak. Biz kadın hareketiyle, gençlik hareketiyle inşallah bu seçimde büyük bir zafer kazanacağız. Önce beraber kazanacağız ve sonra da gençlerimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Bu coşkuyu biz gittiğimiz her ilçemizde, her mahallemizde görüyoruz. Onların bir ağabeyi, bir kardeşleri olarak da gençliğimiz için hep düşünen tarafta olacağız, hayal eden tarafta olacağız, onları gerçekleştiren tarafta olacağız. El birliğiyle İstanbul’umuzu inşallah Türkiye yüzyılının parlayan şehri yapacağız. Gençlerimiz burada kendini güvende hissedecekler. Gençlerimiz burada kendini huzur içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak her alanda onları düşünen bir ağabeylerinin olduğunu, onları düşünen bir belediye başkanı olduğunu da bu anlamda hissedecekler. Böyle güzel konserlerimizi de onlar için yapacağız. Burada beraber olacağız, burada o coşkuyu, o heyecanı birlikte yaşayacağız. Bugün de ‘En Genç Festival’ ile birlikte aslında bunun ilkini yaptık. İnşallah farklı festivallerimizi yine İstanbul’da her ilçemizde yapacağız" şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN SEVGİSİ BİZE MOTİVASYON SAĞLIYOR, GÜÇ VERİYOR"

Yoğun çalışma temposuna nasıl ayak uydurduğunu soran gazeteciye cevap veren Kurum, “Aşkla çalışan yorulmazmış. Biz aşkla çalışıyoruz. Aziz İstanbul’umuza bir sevdamız var, bu sevdayla çalışıyoruz. Milletimizin vatandaşımızın sevgisi bize bir motivasyon sağlıyor, güç veriyor. Ben bu sevgiyle 81 ilde çalıştım. 81 ilde ne zaman bir afet olsa, ne zaman bir sıkıntı olsa ben oraya hemen koşarak gidip mücadele ettim. Verdiğim sözlerimi tuttum. Bu motivasyon da bize enerji ve güç veriyor" ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZ BÜYÜK BİR COŞKU İÇERİSİNDE BURADAYDILAR"

“Salonu nasıl buldunuz" şeklinde bir soruya ise Kurum, “Salon atmosferi çok daha iyiydi, biz genç geldik buraya. Biz ancak gelebildik ama gençlerimiz eğlenmiş. Gençlerimiz büyük bir coşku içerisinde buradaydılar. Önemli olan onların eğlenmesiydi. Salon çok coşkulu. Gençlerimiz heyecanını bu salonda ve İstanbul’un her yerinde gösteriyorlar. Gençlerimizin heyecanını hissedebilmek için 3 evladımızla birlikte buradaydık. Biz hepsini çok seviyoruz, hepsine başarılar diliyoruz" dedi.