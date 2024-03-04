Mektebim Koleji Erdemli’de eğitime başladı

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Mektebim Koleji, yatırımlarını sürdürüyor. Mektebim Koleji yatırım programı kapsamında Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Gaye Okulları ile iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği protokolünü Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko ile Gaye Okulları’nın Kurucusu Nezir Arslan imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Gaye Okulları, Mektebim Koleji bünyesine katıldı. Program kapsamında iş birliği anlaşmasının lansmanı da gerçekleştirildi.

KALKO: MERSİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR LOKASYON

Lansmana katılan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, “Mektebim Kolejleri olarak yeni bir yatırım yapmaktayız. Yatırım kapsamında Erdemli’nin en köklü kuruluşu Gaye Okulları ile iş birliği anlaşması imzaladık. 14 bin metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık alanı olan, bünyesinde birçok sosyal donatı alan olan, Türkiye’nin en büyük yarı olimpik yüzme havuzu bulunduran, birçok atölyeyi içinde barındıran Gaye Koleji bugün itibariyle Mektebim Koleji’ne geçti. Erdemli çok gelişen ve göç alan bir bölge. Burada yapacağımız yatırımlarla, geliştireceğimiz projelerle eğitim seviyesini yukarıya çekmek için elimizden geleni yapacağız. Mersin için çok önemli bir lokasyon. Yakın zamanda Adana’da Akdeniz Koleji ile bir iş birliği anlaşması yapıp Mektebim Koleji ailesine katmıştık. Şu anda da burada olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Gaye Okulları’nın Kurucusu Nezir Arslan ise “Bizim için çok farklı bir gün. Gaye Okulları ile Mektebim Koleji eğitim anlamında iş birliğine gidiyor. Gaye Okulları olarak 2018’de Erdemli’de faaliyete başladık. Bugüne kadar bölgenin eğitimi açısından çok güzel, çok farklı projelere imza attık. Akademik, kültürel ve eğitim anlamında adından söz ettiren bir okul olduk. Mektebim Kolejinin de eğitim anlamında bizim eğitim anlayışımızla genel anlamda örtüştüğünü gördük ve el sıkıştık. Bu iş birliği memleketimize değer katacaktır” diye konuştu.