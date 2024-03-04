- Asayiş

Düğün konvoyunda havaya ateş açtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün konvoyu düzenlendiği sırada araçlardan inen kişiler, ellerindeki tabancalarla havaya ateş açtı. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Düğün konvoyunda havaya ateş açtılar mask
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Olay, dün 18.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin almaya gitmek için konvoy oluşturan erkek tarafı yolu trafiğe kapattı. Bir süre sonra araçlardan inen kişiler, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden yanlarında getirdikleri tabancalarla defalarca hava ateş açtı. Şüpheliler daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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04 Mar 2024 - 06:01 DHA Bursa/ İnegöl- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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