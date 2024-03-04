SunExpress Runtalya Maratonu’na katıldı

İlk kez 2006 yılında başlatılan ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu, 3 Mart 2024 tarihinde düzenlendi. Daha önceki yıllarda da çeşitli vakıf ve dernekler yararına maratona katılan SunExpress, bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yararına bağış toplamak amacı ile koştu.
3 Mart’ta gerçekleşen Runtalya’ya katılan yaklaşık 200 SunExpress çalışanının yürüttüğü bağış kampanyalarından elde edilen gelirler, TEGV, TEMA ve AKUT’un yürüttüğü projeleri destekleyecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.