- Asayiş

Kütahya’da kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kütahya’da kaza: 3 ölü, 2 yaralı mask
Kütahya’da kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Kütahya’da kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana geldi. Uşak’tan Gediz’e giden Sedat Öztürk (44) yönetimindeki 64 SB 010 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki 43 FA 911 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan yolculardan Habibe Kocabaş’ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Mehmet Kocabaş ve Sedat Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan Mustafa Cirit (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Cirit ve eşi İmiş Cirit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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04 Mar 2024 - 04:36 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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