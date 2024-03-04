Fenomenler Kapalıçarşı'da

Sektörün uluslararası alanda tanıtılmasına önem ve öncelik veren Mücevher İhracatçıları Birliği, Avustralya’nın ünlülerine Kapalıçarşı turu yaptırdı. Gezilerine Nuruosmaniye’den başlayan 16 Avustralyalı fenomen Sevan Bıçakçı’nın eşsiz tasarımlarını yakından inceleyerek kıymetli tasarımlardan bazılarını deneyimlediler. Kapalıçarşı’da esnaf ziyareti yapan misafirler çarşıya hayran kaldı. Fenomenler tarihi yerlerde bol bol fotoğraf çekerek Türk kültürünün ve Türk mücevherinin tanıtımına katkıda bulundular.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.