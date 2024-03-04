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Fenomenler Kapalıçarşı'da

Türk Hava Yolları ile işbirliği yapan Mücevher İhracatçıları Birliği, Avustralya'dan gelen fenomenleri Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı'da ağırladı.

Fenomenler Kapalıçarşı'da mask
Fenomenler Kapalıçarşı'da
Fenomenler Kapalıçarşı'da
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Sektörün uluslararası alanda tanıtılmasına önem ve öncelik veren Mücevher İhracatçıları Birliği, Avustralya’nın ünlülerine Kapalıçarşı turu yaptırdı. Gezilerine Nuruosmaniye’den başlayan 16 Avustralyalı fenomen Sevan Bıçakçı’nın eşsiz tasarımlarını yakından inceleyerek kıymetli tasarımlardan bazılarını deneyimlediler. Kapalıçarşı’da esnaf ziyareti yapan misafirler çarşıya hayran kaldı. Fenomenler tarihi yerlerde bol bol fotoğraf çekerek Türk kültürünün ve Türk mücevherinin tanıtımına katkıda bulundular.

# Avustralyalı fenomenler Kapalıçarşı Türk Hava Yolları, Mücevher İhracatçıları Birliği, Sevan Bıçakç, ı esnaf, Esnaf

04 Mar 2024 - 04:30 İstanbul- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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