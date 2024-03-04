Panathinaikos Play-Off’ta mücadele edecek

Yunanistan Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında OFI Crete ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. OFI Thodors Vardinogiannis’te oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. OFI Crete'nin gollerini 21'inci dakikada Jesus Jimenez ve 81'inci dakikada Aaron Leya kaydederken, Panathinaikos’un golleri ise 35'inci dakikada Fotis Ioannidis ve 83'üncü dakikada Andraz Sporar’dan geldi. Bu sonucun ardından Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde normal sezonu 56 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak ilk 6’nın içerisinde yer aldı ve Play-Off’lara kaldı.

PLAY-OFF ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK

Yunanistan Ligi'nde her bir takımın normal sezonda oynadığı 26 karşılaşmanın ardından en yüksek puanı toplayarak ilk 6'da yer alan; PAOK, AEK, Olympiakos, Panathinaikos, Aris ve Lamia, Play-Off’ta mücadele edecek takımlar oldu. Kendi aralarında bir iç saha ve bir deplasman maçı olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek bu 6 takım, 10’ar maç daha oynayacak. Play-Off’ta elde edilen puanlar, normal sezonda alınan puanlara eklenecek ve şampiyon bu şekilde belli olacak.

Yunanistan Ligi'nde ilk 6 sıradaki takımlar ve puan durumları şu şekilde:

1. PAOK - 60 Puan

2. AEK - 59 Puan

3. Olympiakos - 56 Puan

4. Panathinaikos - 56 Puan

5. Aris - 42 Puan

6. Lamia - 34 Puan