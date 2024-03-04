"Bayraklı için içimizden biri"

İYİ Parti'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı M. Erdinç Çobanoğlu, yerel seçimlere hazırlık sürecinde Tepekule Pazaryeri'ni ziyaret ederek, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdü. "Bayraklı için İçimizden Biri" sloganıyla yola çıkan Çobanoğlu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, Bayraklı'ya dair vizyonunu ve projelerini anlattı.

Çobanoğlu, pazaryeri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Bayraklı'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceklerini ve ilçeyi İzmir'in parlayan yıldızı yapacaklarını belirtti. Çobanoğlu, "Bayraklı için en iyisini istiyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak, yaşam kalitesini artıracağız. Belediyecilikte şeffaflık, katılımcılık ve yenilikçilik ilkelerimiz olacak" dedi.

Tepekule Pazaryeri'nde esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Çobanoğlu, esnafın ve vatandaşların desteğini alarak, Bayraklı'da olumlu bir değişim yaratma konusundaki kararlılığını ifade etti. Çobanoğlu, "Bayraklı'da herkes için daha yaşanabilir, daha yeşil, daha dinamik bir ilçe inşa etmek istiyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Sorunlarına ortak olacak, çözümleri birlikte üreteceğiz" şeklinde konuştu.