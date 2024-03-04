"Biz 2019’da söz verdiğimiz vaatlerin fazlasını yaptık"

Sincan, 31 Mart yerel seçimlerine Başkan Murat Ercan’la yeniden hazır ve kararlı giriyor. AK Parti’nin Sincan’ı yeniden emanet ettiği Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yeni dönemde ilçeye kazandıracağı eser, hizmet ve mega projeleri açıklandı. Dijital Kampüs, Engelsiz Yaşam Merkezi, Eko Çocuk Çiftliği, Mola Evleri, Sincan Spor Vadisi gibi mega projeleri tanıtan Başkan Ercan, Sincan’ın marka değerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Proje tanıtım toplantısına yoğun ilgi gösteren Sincanlılar, Başkan Ercan’ın yeni dönem vizyonunu coşkuyla karşıladı.

AK Parti’nin yeniden Sincan Belediye Başkan Adayı olan Başkan Murat Ercan’ın yeni dönem vizyonunu anlattığı Proje Tanıtım Toplantısı, Sincan Fuar ve Kongre Merkezinde büyük bir katılımla gerçekleşti.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, TBMM Dışışleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ankara Eski Milletvekili Hacı Turan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Başkan Murat Ercan için seçim şarkısı besteleyen sanatçı Mustafa Taş ve Ceyhun Çelikten’in coşkulu şarkılarıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Başkan Ercan alkışlar ve sloganlar eşliğinde sahneye çıktı.

Tanıtım Toplantısına 5 yıllık yatırımlarını anlatarak başlayan Başkan Ercan “Geçtiğimiz bu 5 yılda; gençlerin çok sevdiği Millet Kıraathanelerimizin sayısını 12 ‘ye çıkardık. Yüzme havuzları, spor kompleksleri açtık. Gençlerimizin istihdamının önünü açan Gastro Sincan, Türk Musikisi Konservatuvarı, çocukları teknoloji ve bilimle buluşturan Dijital Dönüşüm Akademisi, Matematik Müzesi, E-spor Akademisi, Gençlik Merkezleri, Bilim Sincan’ın yanında ilçeyi bir cazibe merkezi haline dönüştüren şehrin merkezinde Arasta Sincan AVM, bataklığı cennet bahçesine dönüştürdüğümüz, akıllı sulama sistemi ve güneş enerjili akıllı aydınlatma sistemi ile donattığımız Sincan Park, Fuar ve Kongre Merkezi gibi mega projeler de hayata geçirdik. Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açtık. Eko çiftlik kurduk. Sıfır atık hamdolsun Sincan ile özdeş hale geldi, çok sayıda ödül aldık. İlk yerli kompost üretim tesisini biz kurduk. Verdiğimiz eğitimlerle sıfır atıkta büyük yol katettik. Çiftçilerimize yerli tohum ve Ankara’da tek olan agumenta cihaz desteği verdik. Gençlere ve kadınlara iş ve meslek kazandırmanın yanında, eğitim desteği sunduk. Bebek kütüphanesi, Anne Çocuk Oyun Evleri, Kreşler açtık.”

Başkan Ercan, “Asli belediye hizmetlerimizi saymıyorum bile çok şey yaptık hamdolsun 5 yılda. Üzüldüğümüz bir şey var Büyükşehir belediyesi Sincan’a bu 5 yılda hiçbir şey yapmadı. Maalesef…

Biz 2019’da söz verdiğimiz vaatlerin kat be kat fazlasını yaptık. Bugün vereceğimiz sözlerin de Allah izin verirse çok daha fazlasını yapacağız.

SİNCAN YÜKSELİYOR

Yeni döneme gümbür gümbür hazır olduklarını belirten Başkan Ercan vaatlerini şöyle sıraladı:

DİJİTAL KAMPÜS

Gençlerimizin dijital dünyaya uyumlanacağı; hem eğleneceği hem öğreneceği, Ankara’nın ilk teknoloji vadisini hayata geçecek. İçinde E-Spor Merkezi, dublaj okulu, gözlem merkezi, dijital kütüphane, stüdyo, sosyal kafe, metaverse deneyim alanlarının bulunacağı bu kampüs gençler için teknolojik üs olacak.

MOLA EVLERİ

“Engelsiz Sincan” misyonuyla çıkılan bu yolda ilçeye Mola Evleri, kazandırılacak. Bu sayede özel gereksinimli çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda hem sosyalleşmeleri hem de öğretici etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak. Aynı zamanda çocuklarını kimseye emanet edemeyen aileler, aile sıcaklığı ortamında olan Mola Evlerine gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabilecekler.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Alanında uzman ekip ve akademisyenlerle planlanan yaşam merkezinde engelli vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanacak. Hidoterapi, duyu bütünleme terapisi, uzay terapi, fizyoterapi, dil ve konuşma terapileri, teknoterapi gibi birçok özel hizmetin yer alacağı merkezde pedagog, psikolog ve sosyolog hizmetlerine ücretsiz erişim de mümkün olacak.

MAHAL SİNCAN

Gençlerin daha nitelikli vakit geçirebileceği kitaplarla dolu yeni ve şahane bir mekânı olacak. Osmanlı mimarisini modern bir tavırla birleştiren konseptiyle hem çalışmaya hem keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak olan bu mekân; zengin mutfağı ve benzersiz ekolojik kütüphanesi ile Sincan’ın yeni markası olacak.

SİNCAN SPOR VADİSİ

Başkent’in ilk spor köyü Sincan’da yükselecek. Saraycık Mahallesi’nde ar-ge çalışmaları tamamlanan spor vadisi gençlerin uğrak noktası olacak. Açık ve kapalı spor kompleksleri, tenis ve badminton kortları, atçılık, okçuluk gibi ata sporları, paintball sahaları, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarına kadar her spor dalında, her branşta “herkes için spor” ilkesiyle Sincan sporun ve sporcuların da başkenti olacak.

KAPALI SPOR KOMPLEKSİ

7’den 70’e her yaştan vatandaşın kullanımına uygun spor tesisleriyle geleceğin sporcuları Sincan’da yetişecek. Modern yapılı spor salonları, farklı branşlara uygun sahaları ve konforlu dinlenme odalarıyla vatandaşlara sporu daha da sevdirecek.

EKO-ÇOCUK ÇİFTLİĞİ

Şehir hayatına hapsolmuş çocukların artık organik bir çiftliği olacak. Tabiatı deneyimleyerek öğreneceği, meyveyi dalından koparıp yiyebileceği, yeşile dokunup doğayı keşfedebileceği bu köyü hem aileler hem de çocuklar çok sevecek.

Bütün bunların yanı sıra çok sevilen Millet Kıraathaneleri, kreşler, Anne Çocuk Oyun Evleri, Kültür ve Sanat Akademileri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, Hanımlar ve Güngörmüşler Konaklarının da sayıları artacak.

ANKARA’YI GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURACAĞIZ

Vatandaşlarımız evlenirken, cenazesinde, doğumunda hastalığında yanı başında görmek istiyor belediyeyi. Biz bunu gözettik. Buna Cumhurbaşkanımızın deyimiyle “Gönül Belediyeciliği” diyoruz. Biz ilk güncen itibaren bunu yaptık.

Şunu biliyoruz dünyanın hizmetini de yapsanız gönüllere girmediyseniz hiçbir anlamı yok. Tüm görev sürem boyunca, gençlerle, çocuklarla, güngörmüşlerle, hanımlarla tüm vatandaşlarla yan yana olmaya çalıştım. Belki elimde sihirli değnek yok ama herkesle gönül gönüle olmak için çaba gösterdim.

Yeni dönemde de bu hizmetleri Sincanımızda yapmaya devam edeceğiz. Ama istiyoruz ki Cumhurbaşkanımızın karşısında gururla durabilmek için Büyükşehir Belediyesini de yerel seçimlerde yüzde 75 rekor oyla alalım. 31 Mart'ta Başkenti cumhur ittifakının renklerine boyuyor muyuz? Rekor bir oyla artık altı ok değil Altınok diyor muyuz? Allah sizden razı olsun.

Başkan Ercan’ın salonu coşturan konuşmasının ardından program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.