- Gündem

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı mask
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, akşam saatlerinde beldeye bağlı Durak köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarladı. Metrelerce yükseklikten alt yola yuvarlanan kamyonet uçurumun kenarında yan yatarak durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kamyonetin tavanını keserek içerdeki yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# ile, itfaiye, edildi, Jandarma, Devlet, Kaza

04 Mar 2024 - 00:15 DHA Rize- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL