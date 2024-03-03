Süper Lig’in 28’inci haftasında Beşiktaş, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu aktaran Santos, “Kaybetmek her zaman kötü. Bugün çok erken gol yedik. Tabiri caizse maça mağlup başladık ama oyuncularımın golden sonraki reaksiyonundan dolayı mutluyum. Denedik, çalıştık, ilk yarı fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. İkinci yarı daha iyiydik. Baskılı oynadık, öndeydik ama golü bulamadık. Kaybedince taraftar, ben, oyuncular mutlu değiliz. Kazanmamız gerekiyordu ama oyuncuların gösterdiği çaba bence iyiydi. İyi bir derbi olduğunu düşünüyorum. İki takım da kazanmak için mücadele etti. Bence bu maçın hakkı beraberlikti. Kaybetmeyi hak edecek bir maç oynamadık” diye konuştu.

“CENK’İN POZİSYONU YÜZDE 100 PENALTI”

Hakem hatalarını eleştirerek, müsabakanın ikinci yarısında Cenk Tosun’un yerde kaldığı pozisyonla ilgili konuşan Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

“Hakemlerle ilgili konuşan bir hoca değilim ve yaptıkları işe saygı duyuyorum. Hakemler hata yapabilir ama bu hatalar fazla olmaya başladı. Cenk’in pozisyonu yüzde 100 penaltı. Omar’ın kırmızı kartı çok şüpheli. VAR’ın çağırmaması lazımdı. VAR, Omar’ın pozisyonu için çağırırken, Cenk için çağırmadı. Adana Demirspor maçında 2 penaltımız verilmedi, Sivasspor maçında penaltımız VAR’dan döndü. Bugün 4'üncü kez penaltımız verildi. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum, çok çalışıyoruz, Beşiktaş’ın hakkının yenmesine de izin vermem.”

Bugün defansif oynamadıklarını vurgulayan Santos, “Öyle oynasaydık bu kadar şans yakalamazdık. Hücum odaklıydık, fırsatlar yakaladık. Bu da defansif oynamadığımızın göstergesi. Defansif oynama özelliğimiz var tabii ki ama teknik olarak bugün ofansif olarak oynadık” dedi.

“ SON 10-15 DAKİKADA GERGİN OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM”

Beraberlik için mücadele ettiklerini anlatan Santos, “Semih aslında mücadeleye 9 numara pozisyonunda başladı. Ardından maç içerisinde sola da geçti. İlk planımız Semih’in önde olmasıydı ama bunlar olabiliyor. Onun performansından dolayı mutluyum, çok çalıştı. Rashica’nın ateşi vardı. Bugün yüzde yüz olacağını da bilmiyorduk, bugün gayet iyiydi, çok çalıştı. Taze kan olarak Ghezzal’ı soktuk oyuna. Net pozisyon da yakaladı ama atamadı. Oyuncularımın çabasından dolayı mutluyum. Gol bulmak için çok mücadele ettik ama son 10-15 dakikada gergin olduğumuzu söyleyebilirim. Goller gelmeyince son 10-15 dakika koptuk oyundan” ifadelerini kullandı.

Fernando Santos, Vincent Aboubakar’ın performansına yönelik ise “Aboubakar sakatlık geçirdi. Sakatlık sonrası bir oyuncunun ritim kazanması kolay değil. Daha fazla süre alacak ve kısa zamanda oyun ritmini kazanıp bize yardımcı olacak” dedi.

“MAÇIN ÇOĞU ANINDA GALATASARAY’DAN DAHA İYİYDİK”

Müsabakada gol fırsatları bulduklarını belirten Santos, “1 şut kaleyi bulmuş olabilir ama fırsat yakaladık. Galatasaray’ın duran toplarda neler yapacağını biliyorduk, çalıştık ama golü hatadan yedik. Golden sonra 10-15 dakika etkilenmiş olabilir fakat sonra oyunu ele geçirdik. Topları kazandık, fırsatlar bulduk. Bugün maçın çoğu anında Galatasaray’dan daha iyiydik” şeklinde konuştu.

Geçen sezon Fenerbahçe’de teknik direktör olduğu dönemde Jorge Jesus’un yaptığı ‘Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor’ ifadeleri hatırlatılan Santos, “Şimdi buna biraz daha az gülüyorum. Çünkü fazlalaşmaya başladı bu hatalar” diyerek konuşmasını tamamladı.