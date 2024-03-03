Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray, derbi maçta deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir fikstür sonrası son 10 günde 4’üncü maçlarına çıktıklarını aktaran Okan Buruk, “Yorgunluk ve eksikler vardı. Sahada maçın başından sonuna kadar kazanmaya odaklanan ve oyunu doğru oynayan bir Galatasaray vardı. Erken gol bulduk. Son paslarda doğru tercihleri yapsak ikinci golü bulabilirdik. Beşiktaş da iyi oynadı. Rakibimizin dizilişinin değişmesiyle ikinci yarı net pozisyonlara girdik. Zor bir deplasmanda bu statta Galatasaray hiç kazanamamıştı. Buradaki ilk galibiyetti. Takımı kutluyorum. Beşiktaş iyi bir takım. Dengeli bir takım vardı. Az gol yiyen bir takım. Oyunu kontrolümüzde götürdük. Önde oynadık. Zor bir derbiyi böyle oynamak beni sevindirdi” diye konuştu.

“REKORLAR İÇİN DEĞİL GALİBİYET ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadyumu’nda sarı-kırmızılıların ilk galibiyeti alması üzerine düşünceleri sorulan Buruk, “İlk galibiyetimiz burada. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Amacımız liderliği devam ettirmekti. Rekorlar için değil, galibiyet aldığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Okan Buruk, kadroda bulunmayan Abdülkerim Bardakcı’nın durumuna ilişkin, “Arka adalesinde yaşadığı sorundan dolayı rahat hissetmedi. Bugünkü kadroda yer almadı. Bir sonraki maç için kontrol edilecek. En yakın zamanda kadro içinde olacak” açıklamasını yaptı.

Tecrübeli teknik adam, hakem eleştirilerine yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Net bir pozisyon olmadı. Eleştirinin neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Tartışılır bir pozisyon yoktu.”

“KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Zirve yarışıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “İki takım da kazanarak gidiyor. Çok başa baş giden bir yarış. İki takımın da şansı eşit. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. İstanbul dışına çıkmayacağız. Önemli takımlarla oynayacağız. Kazanarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“TÜRK HAKEMLERİ HEPSİNDEN İYİLER”

Süper Kupa maçında Fenerbahçe Kulübü’nün yabancı hakem isteğine yönelik bir soruya Okan Buruk, “Yazılı olarak mı, kulüp olarak mı yaptılar bilmiyorum. Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerle işin devam edeceğini düşünüyoruz. İsterlerse en iyi şekilde maç yöneteceklerini biliyorum. Avrupa’da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki hakemleri gördükten sonra Türk hakemleri hepsinden iyiler. Federasyon onları destekleyen yeni uygulamalar yapıyor. Türk olur yabancı olur kim olursa olsun o maça çıkacağız” yanıtını verdi.

“YOĞUN MAÇ TEMPOSU OYUNCULARI YORUYOR”

Ligde ikinci yarı oynanan bütün maçları kazandıklarını söyleyen Okan Buruk, “Yoğun maç temposu oyuncuları yoruyor. Kaybederek devam edince bu yorgunluk ortaya çıkıyor. Ligde de ikinci yarı bütün maçları kazandık. Burada da kazanmak istedik. Bazı oyuncuların alternatifi yoktu. Biraz korktuk. Sakatlık olsaydı oyuncular arasında sorunu çözecektik. Maçı iyi götürdük. Çok fazla değişiklik yapmadık. Kazanmak güzel, kazanmak önemli. Kazanarak inşallah devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“İYİ VE KARAKTERLİ OYUNCULARA SAHİBİZ”

Kendi görevini elindeki oyuncularla en iyi oyunu ortaya koymak olarak belirten Buruk, “İyi ve karakterli oyunculara sahibiz. Geçen seneden gelen oyuncular fazla. O isimleri kullandığımız dönemdeyiz. Hakim Ziyech ve Zaha’nın sakatlanması... Oyun içinde zaman zaman öz güven eksiliği farklı şeyler ortaya çıkarabiliyor. Benim görevim en iyi şeyi ortaya çıkarmak. Oyuncularımızın iyi niyeti var. Sakat sakat oynayan Kaan var. Icardi bugün yüzde 50’siyle oynadı. Bu fedakarlıklar Galatasaray’ı başarıya taşıyor. Her maç zor. Hiçbir maçı ayıramıyorum. Rizespor ile oynayacağız. O maç da zor. Haftada tek maç oynamaya döndük. Artık daha diri, daha konsantre maçlara çıkacağız” yorumunda bulundu.

“DURAN TOPLARDA ETKİLİ BİR TAKIMIZ”

Bu sezon duran toplarda etkili olduklarını belirten Buruk, “Ne kadar erken gol atarsanız o kadar güvenle başlıyorsunuz. Duran toplarda etkili bir takımız. Duran toplar bizim için etkili bir silah. Golle başlamak rakibimiz üzerinde etki yapmıştır” dedi.

Dries Mertens’in performansı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, “Mertens’i ne kadar korumaya çalışsak da o oynamayı çok istiyor. Çok akıllı bir oyuncu. Taktiksel olarak düşüncelerinizi rahatlıkla uyguluyor. Oyun içinde neresi boş orayı görebiliyor. Takım içindeki örnek oyunculardan biri” diye konuştu.

Serge Aurier’in son durumuyla ilgili de konuşan Buruk, “Yavaş yavaş başlatacağız. Tahminimce 1 haftalık süreç bizi bekliyor. Bir sonraki maçta oynayacağını düşünmüyorum. Kasımpaşa maçı bizim için hedef olabilir” şeklinde konuştu.