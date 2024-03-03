"Bingöl'de deprem için önlem almaya çağırıyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halk buluşması programı kapsamında Bingöl’e geldi. Genç Caddesi üzerindeki parti binası önünde partililere seslenen Bakırhan, 2004’ten beri Bingöl Belediyesi’nin AK Parti’de olduğunu belirterek, “Bingöl halkı temiz su içemiyor. Bingöl halkı su yatakları içerisindeki bu kentte suya ulaşamıyor. Bunların belediyecilik anlayışı sizin için değil. Bunların belediyecilik anlayışı gençler iş bulsun, aş bulsun, insanca, doğdukları yerlerde yaşasın, göç etmesin diye değil. Bunların belediyecilik anlayışı tam kayyum belediyecilik anlayışı gibi ranttır” diye konuştu.

Bakırhan, Bingöl’ün deprem bakımından en riskli kentlerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Deprem için bugüne kadar hem hükümetin hem Bingöl Belediyesi'nin almış olduğu tek bir önlemden bahsedebilir misiniz? Evet, bir şey yapıyorlar. Bingöl Belediyesi toplanıyor. Çay ve kuru pasta yiyorlar. Zannediyorlar ki depreme önlem alıyorlar. Depreme çay içerek, kuru pasta yiyerek önlem alamazsınız. İmarla, altyapıyla alabilirsiniz. Dere yataklarını, deprem fay hatlarını imara açarsanız depremde insanlarımız yaşamını yitirir. Bunun sorumlusu siz olursunuz. Şimdiden Bingöl'de çağrı yapıyoruz, uyarıyoruz; Bingöl deprem fay hattının üzerinde sallanacak bir kenttir. Önlem almayanlar şimdiden önlemlerini almaya başlasınlar. Geç kalmadılar. Biraz rant yerine, ihale verme yerine onları deprem için önlem almaya çağırıyoruz.”