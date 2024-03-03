Sivas’ta garajda çıkan yangında iki otomobil alev aldı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yenimahalle 30'uncu Sokakta yer alan bir garajda meydana geldi. Sokak üzerinde iki otomobilin park halinde bulunduğu garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Garajdan alev ve dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına su ve köpükle müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.