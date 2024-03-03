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Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Edebiyat dünyasının yeni isimlerinden Nagehan Kurç Şeremet, Kerpiç Reçeli kitabıyla Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda 3 Mart Pazar günü saat 14:00’de okurlarıyla bir araya geldi. Destek Yayınları etiketi ile raflarda yerini alan Kerpiç Reçeli ile yazar Nagehan Kruç Şeremet, benzersiz hikayesi ve derin duygularıyla edebiyat dünyasında büyük bir çıkış yapıyor.

Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu mask
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Üsküp'ten İstanbul'a uzanan gerçek bir yaşam hikayesinden ilham alınarak yazılan "Kerpiç Reçeli" adlı roman yazar Nagehan Kruç Şeremet’in Balkan göçmeni bir ailenin son kızı olma duygusunun sorumluluğu ile kaleme alındı. Büyüklerinden dinlediği anıları ustalıkla kurgulayarak samimi ve etkileyici bir eser yaratan yazar Nagehan Kruç Şeremet, göçün zorlukları, aile bağlarının önemi ve sevginin iyileştirici gücü gibi evrensel temalara dokunuyor.

 

Gerçeklerin acısını, yüreğin alışmasını, kucaklamayı öğreten ve okurlarını duygudan duyguya sürükleyen Kerpiç Reçeli romanı, geçmiş-şimdi-gelecek üçgeninde reçel kavanozlarından ortak hafızamızın derinliklerine süzülen gerçek bir hayat hikâyesi olarak okurlarıyla buluşuyor.

 

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03 Mar 2024 - 18:52 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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