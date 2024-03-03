Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Üsküp'ten İstanbul'a uzanan gerçek bir yaşam hikayesinden ilham alınarak yazılan "Kerpiç Reçeli" adlı roman yazar Nagehan Kruç Şeremet’in Balkan göçmeni bir ailenin son kızı olma duygusunun sorumluluğu ile kaleme alındı. Büyüklerinden dinlediği anıları ustalıkla kurgulayarak samimi ve etkileyici bir eser yaratan yazar Nagehan Kruç Şeremet, göçün zorlukları, aile bağlarının önemi ve sevginin iyileştirici gücü gibi evrensel temalara dokunuyor.
Gerçeklerin acısını, yüreğin alışmasını, kucaklamayı öğreten ve okurlarını duygudan duyguya sürükleyen Kerpiç Reçeli romanı, geçmiş-şimdi-gelecek üçgeninde reçel kavanozlarından ortak hafızamızın derinliklerine süzülen gerçek bir hayat hikâyesi olarak okurlarıyla buluşuyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.