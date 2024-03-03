Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Üsküp'ten İstanbul'a uzanan gerçek bir yaşam hikayesinden ilham alınarak yazılan "Kerpiç Reçeli" adlı roman yazar Nagehan Kruç Şeremet’in Balkan göçmeni bir ailenin son kızı olma duygusunun sorumluluğu ile kaleme alındı. Büyüklerinden dinlediği anıları ustalıkla kurgulayarak samimi ve etkileyici bir eser yaratan yazar Nagehan Kruç Şeremet, göçün zorlukları, aile bağlarının önemi ve sevginin iyileştirici gücü gibi evrensel temalara dokunuyor.

Gerçeklerin acısını, yüreğin alışmasını, kucaklamayı öğreten ve okurlarını duygudan duyguya sürükleyen Kerpiç Reçeli romanı, geçmiş-şimdi-gelecek üçgeninde reçel kavanozlarından ortak hafızamızın derinliklerine süzülen gerçek bir hayat hikâyesi olarak okurlarıyla buluşuyor.