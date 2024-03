"Milletimizin huzuruna kimse kastedemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi. Atatürk Bulvarı'nda yaklaşık 50 bin kişiye seslenen Erdoğan, Muğla'ya yapılan her hizmette mühürlerinin ve damgalarının bulunduğunu belirterek, "Kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 34,5 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Alt yapı eksikleri gidermek için çalıştık, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük. Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Ege'ye de Doğu Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleriyle biz buluşturduk" ifadelerini kullandı.

'25 YILDIR MUĞLA'YI KÖY GÖRÜNÜMÜNDE TUTANLAR BİZİ ELEŞTİRİYOR'

31 Mart'ta Türkiye'yi gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bir çeyrek asır öncesinin Muğla'sını gözlerinizin önüne getirin bir de şimdiki Muğla'yı. Asırlık fark göreceksiniz. Muğla şimdi dünyanın gözbebeği haline gelmiş bir şehre dönüşüyor. Yine de Muğla hak ettiği yerde değildir. Bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi hiçbir şey üretmeyip köy görünümünde tutanlar, projelerimizi engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Engelledikleri projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. 25 yıldır Muğla'yı köy görünümünde tutanlar bizi eleştiriyor. Muğla, Antalya'nın gerisinde kaldıysa bu zihniyettir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Aydın hocamızı aday gösterdik. Sadece bu tercih bile hak ettiği eserlere kavuşturma konusundaki açık ifadesidir. Şu anda karşımdaki katılımın rakamı 50 bin. Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıyoruz. İnşallah beraberce bayramdan önce 31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacağız. 31 Mart'ta Türkiye'yi gerçek belediyecilikle buluşturacağız" açıklamalarında bulundu.

'MUĞLA'YA 122 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken Muğla'ya da verdikleri sözü tutmak için de gece-gündüz çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, "İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Şimdi de Muğla-Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine 4 milyar liralık kaynakla destek olduk. 15 hastanenin de aralarında olduğu 40 sağlık tesisi inşa ettik. 2303 konutun yapımına da devam ediyoruz. Orman yangınlarının ardından 21 köy evi inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik. Muğla'da 4 bin 455 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ulaştırmada 90 kilometreden aldığımız yolu 463 kilometreye çıkardık. Geçen yıl 5,5 milyon kapasitesine ulaşan Dalaman Havalimanı'nı yeniledik. Fethiye ve Marmaris körfezlerinin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz 2 adet tarama ve dip temizleme gemisi dün itibarıyla bölgeye ulaştı. Muğla'da 60 bin dekar arazinin daha sulanmasına hizmet edecek 5 yeni baraj inşa ediyoruz. Menteşe, Yatağan, Ula ve Bayır'a doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde de Milas, Ortaca, Seydikemer'e doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz. Yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşkolsun. Biz de tüm gücümüzle Muğla'yı daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız. Muğla sandıkları patlatarak bize güvenini ortaya koyacaktır" dedi.

'MİLLETİMİZİN HUZURUNA KİMSE KAST EDEMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın, terör örgütü PKK yüzünden yüzlerce evladını şehit olarak toprağa verdiğini belirterek, "İstikrarı bozmak isteyenler terör örgütlerini harekete geçirdi. 15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi sadece kendi topraklarımızda değil terörün kaynağında yürüteceğimizi ilan ettik. Teröristleri Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de mağaralara gömdük. Milletimizin huzuruna kimse kastedemez. Yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.