Malatya'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.” İfadeleri yer aldı.